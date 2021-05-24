https://ria.ru/20210524/zatraty-1733617396.html

Эксперт оценил дополнительные затраты компаний из-за облета Белоруссии

Эксперт оценил дополнительные затраты компаний из-за облета Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

Эксперт оценил дополнительные затраты компаний из-за облета Белоруссии

Дополнительные затраты авиакомпаний из-за облета Белоруссии составят 1000-1500 долларов в одну сторону, продолжительность полета может вырасти на 30 минут,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:52

2021-05-24T11:52

2021-05-24T11:52

задержание основателя telegram-канала nexta

"авиапорт"

эдгар ринкевич

мид латвии

airbaltic

эдвард сноуден

эво моралес

ирландия

боливия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дополнительные затраты авиакомпаний из-за облета Белоруссии составят 1000-1500 долларов в одну сторону, продолжительность полета может вырасти на 30 минут, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев."Авиакомпании, которые примут решение облетать территорию Белоруссии, в худшем случае увеличивают продолжительность полёта на 30 минут. Оценки дополнительных затрат - 1000-1500 долларов в одну сторону, что связано с дополнительным расходом топлива и увеличением продолжительности полёта", - сказал Пантелеев.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, назвав произошедшее "захватом" рейса. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic уже принял решение пока не летать над Белоруссией. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в свою очередь заявила, что страна будет работать с международными партнерами над закрытием воздушного пространства Белоруссии для международных рейсов.Кроме того, глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением относительно инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, призвав, в частности, запретить все полеты над Белоруссией.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733609307.html

https://ria.ru/20210524/litva-1733599099.html

ирландия

боливия

белоруссия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, "авиапорт", эдгар ринкевич, мид латвии, airbaltic, эдвард сноуден, эво моралес, ирландия, боливия, белоруссия, вена, в мире