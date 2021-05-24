Эксперт оценил дополнительные затраты компаний из-за облета Белоруссии
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дополнительные затраты авиакомпаний из-за облета Белоруссии составят 1000-1500 долларов в одну сторону, продолжительность полета может вырасти на 30 минут, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Авиакомпании, которые примут решение облетать территорию Белоруссии, в худшем случае увеличивают продолжительность полёта на 30 минут. Оценки дополнительных затрат - 1000-1500 долларов в одну сторону, что связано с дополнительным расходом топлива и увеличением продолжительности полёта", - сказал Пантелеев.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, назвав произошедшее "захватом" рейса. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic уже принял решение пока не летать над Белоруссией. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в свою очередь заявила, что страна будет работать с международными партнерами над закрытием воздушного пространства Белоруссии для международных рейсов.
Кроме того, глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением относительно инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, призвав, в частности, запретить все полеты над Белоруссией.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.