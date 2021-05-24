https://ria.ru/20210524/vooruzheniya-1733692555.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения вблизи домов

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения вблизи домов - РИА Новости, 24.05.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения вблизи домов

Украинские силовики размещают вооружение вблизи домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:05

2021-05-24T17:05

2021-05-24T17:05

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение вблизи домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Он призвал жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса сообщать миссии ОБСЕ о размещении украинскими силовиками вооружения и техники в жилых кварталах.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

https://ria.ru/20210520/donbass-1733217846.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире