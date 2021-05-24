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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы - РИА Новости, 24.05.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:50

2021-05-24T12:50

2021-05-24T12:50

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к клинингу, готовым рационам и прочим способам упростить работу по дому.Пользователи выбирали, что для них предпочтительнее — делегировать домашние обязанности или все делать самим. Также был вариант, что заказывать клининг и готовые рационы пока не позволяет финансовое положение.В итоге большинство подписчиков ответили, что с радостью бы заказывали уборку и готовую еду, но пока не позволяет финансовое положение. Так ответили почти 40% опрошенных. Также пользователи часто отвечали, что даже если бы лишние деньги были, все равно бы все делали сами и что такие услуги — для ленивых.Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои способы, как облегчить домашний труд. Среди вариантов были — покупка современной техники и разделение обязанностей между членами семьи.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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