Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к клинингу, готовым рационам и прочим способам упростить работу по дому.
Пользователи выбирали, что для них предпочтительнее — делегировать домашние обязанности или все делать самим. Также был вариант, что заказывать клининг и готовые рационы пока не позволяет финансовое положение.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к клинингу, готовым рационам и прочим способам упростить работу по дому.
Пользователи выбирали, что для них предпочтительнее — делегировать домашние обязанности или все делать самим. Также был вариант, что заказывать клининг и готовые рационы пока не позволяет финансовое положение.
В итоге большинство подписчиков ответили, что с радостью бы заказывали уборку и готовую еду, но пока не позволяет финансовое положение. Так ответили почти 40% опрошенных. Также пользователи часто отвечали, что даже если бы лишние деньги были, все равно бы все делали сами и что такие услуги — для ленивых.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои способы, как облегчить домашний труд. Среди вариантов были — покупка современной техники и разделение обязанностей между членами семьи.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои способы, как облегчить домашний труд. Среди вариантов были — покупка современной техники и разделение обязанностей между членами семьи.