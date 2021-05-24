Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/vkontakte-1733630007.html
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы - РИА Новости, 24.05.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:50
2021-05-24T12:50
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569244184_0:260:3068:1986_1920x0_80_0_0_c917cd2214d0701233be6d7a19055ea3.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к клинингу, готовым рационам и прочим способам упростить работу по дому.Пользователи выбирали, что для них предпочтительнее — делегировать домашние обязанности или все делать самим. Также был вариант, что заказывать клининг и готовые рационы пока не позволяет финансовое положение.В итоге большинство подписчиков ответили, что с радостью бы заказывали уборку и готовую еду, но пока не позволяет финансовое положение. Так ответили почти 40% опрошенных. Также пользователи часто отвечали, что даже если бы лишние деньги были, все равно бы все делали сами и что такие услуги — для ленивых.Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои способы, как облегчить домашний труд. Среди вариантов были — покупка современной техники и разделение обязанностей между членами семьи.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569244184_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b1bb6a3ae942afdb2bb29f60da885e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к делегированию домашней работы

12:50 24.05.2021
 
© Depositphotos / IgorVetushkoДезинфекция
Дезинфекция - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к клинингу, готовым рационам и прочим способам упростить работу по дому.

Пользователи выбирали, что для них предпочтительнее — делегировать домашние обязанности или все делать самим. Также был вариант, что заказывать клининг и готовые рационы пока не позволяет финансовое положение.
В итоге большинство подписчиков ответили, что с радостью бы заказывали уборку и готовую еду, но пока не позволяет финансовое положение. Так ответили почти 40% опрошенных. Также пользователи часто отвечали, что даже если бы лишние деньги были, все равно бы все делали сами и что такие услуги — для ленивых.

Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои способы, как облегчить домашний труд. Среди вариантов были — покупка современной техники и разделение обязанностей между членами семьи.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния