https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые

Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые - РИА Новости, 24.05.2021

Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые

Высокую экологическую эффективность топлива для ТЭС из смеси отходов разных типов продемонстрировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T03:00

2021-05-24T03:00

2021-05-24T03:00

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

наука

уральский федеральный университет

томский политехнический университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_164:145:2988:1733_1920x0_80_0_0_6719e969fa4de8fc711200f95ca2d3a5.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Высокую экологическую эффективность топлива для ТЭС из смеси отходов разных типов продемонстрировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Уральского федерального университета (УрФУ). По словам авторов, применение таких топливных композиций вместо угля позволит снизить выбросы вредных оксидов в атмосферу на 70%. Результаты опубликованы в журнале Science of The Total Environment.Использование ископаемых видов топлива в условиях постоянного роста мирового энергопотребления приводит к формированию больших объемов газовых и твердых выбросов в окружающую среду, сообщили ученые ТПУ. По данным Международного энергетического агентства, именно сжигание ископаемого топлива дает более 90% мирового загрязнения оксидами серы и азота, которые вызывают острые заболевания у человека, животных и растений. Из этого объема 60% приходится на уголь.Одно из решений этого кризиса – внедрение водосодержащих топливных суспензий на основе побочных продуктов переработки угля и нефти, твердых бытовых отходов, отходов деревообрабатывающей промышленности и другой биомассы, сообщили ученые.Такие смеси, по их словам, могут использоваться на ТЭС вместо традиционных источников энергии – угля и мазута.Исследование специалистов ТПУ и УрФУ показало, что концентрации оксидов серы и азота при сжигании топливных композиций могут быть ниже на 70%, чем при горении угля.“Использование топлива на основе отходов и побочных продуктов производства не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и позволяет утилизировать большие объемы накопленных отходов, вовлекая неиспользуемое, но энергетически перспективное сырье. Кроме того, это помогает сбережению невозобновляемых ископаемых видов топлива”, – отметила ассистент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галина Няшина.Ученые также установили, что наличие водяных паров в зоне горения тепловой установки способствует переводу части серы и азота в неактивные формы, неспособные образовывать оксиды, что дополнительно снижает уровень загрязнения.Исследовательская группа намерена продолжить изучение химических и физических процессов горения топливных композиций на основе углеводородного сырья и отходов для их дальнейшего совершенствования.

https://ria.ru/20201028/tpu-1581784711.html

https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, технологии, уральский федеральный университет, томский политехнический университет