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Наука
https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html
Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые
Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые - РИА Новости, 24.05.2021
Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые
Высокую экологическую эффективность топлива для ТЭС из смеси отходов разных типов продемонстрировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T03:00
2021-05-24T03:00
университетская наука
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технологии
наука
уральский федеральный университет
томский политехнический университет
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Высокую экологическую эффективность топлива для ТЭС из смеси отходов разных типов продемонстрировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Уральского федерального университета (УрФУ). По словам авторов, применение таких топливных композиций вместо угля позволит снизить выбросы вредных оксидов в атмосферу на 70%. Результаты опубликованы в журнале Science of The Total Environment.Использование ископаемых видов топлива в условиях постоянного роста мирового энергопотребления приводит к формированию больших объемов газовых и твердых выбросов в окружающую среду, сообщили ученые ТПУ. По данным Международного энергетического агентства, именно сжигание ископаемого топлива дает более 90% мирового загрязнения оксидами серы и азота, которые вызывают острые заболевания у человека, животных и растений. Из этого объема 60% приходится на уголь.Одно из решений этого кризиса – внедрение водосодержащих топливных суспензий на основе побочных продуктов переработки угля и нефти, твердых бытовых отходов, отходов деревообрабатывающей промышленности и другой биомассы, сообщили ученые.Такие смеси, по их словам, могут использоваться на ТЭС вместо традиционных источников энергии – угля и мазута.Исследование специалистов ТПУ и УрФУ показало, что концентрации оксидов серы и азота при сжигании топливных композиций могут быть ниже на 70%, чем при горении угля.“Использование топлива на основе отходов и побочных продуктов производства не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и позволяет утилизировать большие объемы накопленных отходов, вовлекая неиспользуемое, но энергетически перспективное сырье. Кроме того, это помогает сбережению невозобновляемых ископаемых видов топлива”, – отметила ассистент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галина Няшина.Ученые также установили, что наличие водяных паров в зоне горения тепловой установки способствует переводу части серы и азота в неактивные формы, неспособные образовывать оксиды, что дополнительно снижает уровень загрязнения.Исследовательская группа намерена продолжить изучение химических и физических процессов горения топливных композиций на основе углеводородного сырья и отходов для их дальнейшего совершенствования.
https://ria.ru/20201028/tpu-1581784711.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, технологии, уральский федеральный университет, томский политехнический университет

Сжигание отходов на ТЭС улучшит экологию, уверены ученые

03:00 24.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Высокую экологическую эффективность топлива для ТЭС из смеси отходов разных типов продемонстрировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Уральского федерального университета (УрФУ). По словам авторов, применение таких топливных композиций вместо угля позволит снизить выбросы вредных оксидов в атмосферу на 70%. Результаты опубликованы в журнале Science of The Total Environment.
Использование ископаемых видов топлива в условиях постоянного роста мирового энергопотребления приводит к формированию больших объемов газовых и твердых выбросов в окружающую среду, сообщили ученые ТПУ. По данным Международного энергетического агентства, именно сжигание ископаемого топлива дает более 90% мирового загрязнения оксидами серы и азота, которые вызывают острые заболевания у человека, животных и растений. Из этого объема 60% приходится на уголь.
Одно из решений этого кризиса – внедрение водосодержащих топливных суспензий на основе побочных продуктов переработки угля и нефти, твердых бытовых отходов, отходов деревообрабатывающей промышленности и другой биомассы, сообщили ученые.Такие смеси, по их словам, могут использоваться на ТЭС вместо традиционных источников энергии – угля и мазута.
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Исследование специалистов ТПУ и УрФУ показало, что концентрации оксидов серы и азота при сжигании топливных композиций могут быть ниже на 70%, чем при горении угля.
“Использование топлива на основе отходов и побочных продуктов производства не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и позволяет утилизировать большие объемы накопленных отходов, вовлекая неиспользуемое, но энергетически перспективное сырье. Кроме того, это помогает сбережению невозобновляемых ископаемых видов топлива”, – отметила ассистент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галина Няшина.
Ученые также установили, что наличие водяных паров в зоне горения тепловой установки способствует переводу части серы и азота в неактивные формы, неспособные образовывать оксиды, что дополнительно снижает уровень загрязнения.
Исследовательская группа намерена продолжить изучение химических и физических процессов горения топливных композиций на основе углеводородного сырья и отходов для их дальнейшего совершенствования.
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