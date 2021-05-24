В Новосибирске рухнула люлька со строителями
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Люлька со строителями рухнула в Новосибирске с большой высоты из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции, сообщает СУСК по региону.
Инцидент произошел в понедельник на территории будущего жилого комплекса "Князь Кропоткин" на улице Кропоткина. При падении люльки пострадали три рабочих - состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще двое в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)", - говорится в релизе.
По данным следствия, днем 24 мая в ходе монтажа конструкций балкона строящегося жилого дома вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих. На месте работают следователи, идут допросы.
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