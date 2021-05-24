https://ria.ru/20210524/stroiteli-1733714713.html

В Новосибирске рухнула люлька со строителями

В Новосибирске рухнула люлька со строителями - РИА Новости, 24.05.2021

В Новосибирске рухнула люлька со строителями

Люлька со строителями рухнула в Новосибирске с большой высоты из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:58

2021-05-24T18:58

2021-05-24T18:58

россия

новосибирск

кропоткин

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Люлька со строителями рухнула в Новосибирске с большой высоты из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции, сообщает СУСК по региону.Инцидент произошел в понедельник на территории будущего жилого комплекса "Князь Кропоткин" на улице Кропоткина. При падении люльки пострадали три рабочих - состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще двое в тяжелом состоянии.По данным следствия, днем 24 мая в ходе монтажа конструкций балкона строящегося жилого дома вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих. На месте работают следователи, идут допросы.

https://realty.ria.ru/20201015/rabochie-1579944532.html

россия

новосибирск

кропоткин

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россия, новосибирск, кропоткин, происшествия