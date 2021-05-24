Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/stroiteli-1733714713.html
В Новосибирске рухнула люлька со строителями
В Новосибирске рухнула люлька со строителями - РИА Новости, 24.05.2021
В Новосибирске рухнула люлька со строителями
Люлька со строителями рухнула в Новосибирске с большой высоты из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:58
2021-05-24T18:58
россия
новосибирск
кропоткин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Люлька со строителями рухнула в Новосибирске с большой высоты из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции, сообщает СУСК по региону.Инцидент произошел в понедельник на территории будущего жилого комплекса "Князь Кропоткин" на улице Кропоткина. При падении люльки пострадали три рабочих - состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще двое в тяжелом состоянии.По данным следствия, днем 24 мая в ходе монтажа конструкций балкона строящегося жилого дома вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих. На месте работают следователи, идут допросы.
https://realty.ria.ru/20201015/rabochie-1579944532.html
россия
новосибирск
кропоткин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новосибирск, кропоткин, происшествия

В Новосибирске рухнула люлька со строителями

18:58 24.05.2021
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Люлька со строителями рухнула в Новосибирске с большой высоты из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции, сообщает СУСК по региону.
Инцидент произошел в понедельник на территории будущего жилого комплекса "Князь Кропоткин" на улице Кропоткина. При падении люльки пострадали три рабочих - состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще двое в тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)", - говорится в релизе.

По данным следствия, днем 24 мая в ходе монтажа конструкций балкона строящегося жилого дома вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находилось трое рабочих. На месте работают следователи, идут допросы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 14:03
Двое рабочих погибли при обрушении строительной люльки в Москве
 
РоссияНовосибирскКропоткинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния