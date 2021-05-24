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Пограничники разрешили трем пассажирам рейса Ryanair остаться в Минске
Пограничники разрешили трем пассажирам рейса Ryanair остаться в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
Пограничники разрешили трем пассажирам рейса Ryanair остаться в Минске
Белорусские пограничники и таможенники разрешили трем пассажирам экстренно приземлившегося в аэропорту Минска самолета Ryanair остаться в белорусской столице,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:27
2021-05-24T22:48
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
белавиа
эдвард сноуден
эво моралес
витебск
боливия
греция
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белорусские пограничники и таможенники разрешили трем пассажирам экстренно приземлившегося в аэропорту Минска самолета Ryanair остаться в белорусской столице, так как они летели транзитом через Литву и планировали все равно возвращаться из Вильнюса в Белоруссию, сообщил в понедельник государственный телеканал "Беларусь 1".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании были сотрудники белорусского КГБ. Это подозрение возникло из-за того, что несколько пассажиров рейса не прилетели после экстренной посадки в минском аэропорту в пункт назначения."Глава авиакомпании Ryanair, а также ряд СМИ успели распустить слухи о том, что на борту самолета якобы были сотрудники комитета госбезопасности. Оказалось, это – больные фантазии и выдумка. Мы разыскали этих пассажиров ... Белорусские пограничные и таможенные службы пошли навстречу трем гражданам, которым все равно пришлось бы возвращаться из Вильнюса в Минск, и разрешили остаться в белорусской столице", - заявила диктор телеканала "Беларусь 1".Телеканал продемонстрировал интервью пассажирки Александры Стабредовой, которая заявила, что трое пассажиров во время прохождения контроля обратились к белорусской стороне с просьбой разрешить остаться в Минске, а не вылетать в Вильнюс, как изначально планировалось. "Я познакомилась с мужчиной, который также белорус, мы наткнулись на начальника аэропорта и рассказали ему о ситуации, что мы не сможем вернуться домой, не успеем на рейс "Белавиа" (из Вильнюса в Минск – ред.) … и можно ли нам остаться … Потом пришел еще пограничник, который тоже сначала говорил, что нельзя … Но потом … благодаря этим людям мы остались втроем – я, мужчина, который белорус, и грек", - рассказала она.Еще один пассажир Сергей Кулаков подтвердил этот рассказ. Он также поделился своими впечатлениями от экстренной посадки. "Я находился в середине самолета и никакого истребителя (сопровождавшего самолет – ред.) не заметил. Из салона самолета начали выводить (пассажиров – ред.) по 4-5 человек. Ближе к семи вечера появилась информация, что начинается заново посадка на рейс… Я в зале ожидания познакомился с девушкой, она тоже из Беларуси была, и был еще вроде бы грек по национальности, как я понял, ему тоже хотелось остаться в Минске. Я летел до Вильнюса, а из Вильнюса мне нужно было возвращаться в Минск, а потом в Витебск к семье. Было нецелесообразно дальше следовать этим самолетом до Вильнюса", - отметил он.В свою очередь гражданин Греции Зисис Ясон рассказал телеканалу, что летел в Вильнюс, откуда планировался перелет в Минск к жене.Белорусские правозащитники ранее сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. По информации МВД, Протасевич содержится в СИЗО в Минске.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белавиа, эдвард сноуден, эво моралес, витебск, боливия, греция, в мире, ryanair, минск, белоруссия

Пограничники разрешили трем пассажирам рейса Ryanair остаться в Минске

21:27 24.05.2021 (обновлено: 22:48 24.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белорусские пограничники и таможенники разрешили трем пассажирам экстренно приземлившегося в аэропорту Минска самолета Ryanair остаться в белорусской столице, так как они летели транзитом через Литву и планировали все равно возвращаться из Вильнюса в Белоруссию, сообщил в понедельник государственный телеканал "Беларусь 1".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании были сотрудники белорусского КГБ. Это подозрение возникло из-за того, что несколько пассажиров рейса не прилетели после экстренной посадки в минском аэропорту в пункт назначения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
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"Глава авиакомпании Ryanair, а также ряд СМИ успели распустить слухи о том, что на борту самолета якобы были сотрудники комитета госбезопасности. Оказалось, это – больные фантазии и выдумка. Мы разыскали этих пассажиров ... Белорусские пограничные и таможенные службы пошли навстречу трем гражданам, которым все равно пришлось бы возвращаться из Вильнюса в Минск, и разрешили остаться в белорусской столице", - заявила диктор телеканала "Беларусь 1".
Телеканал продемонстрировал интервью пассажирки Александры Стабредовой, которая заявила, что трое пассажиров во время прохождения контроля обратились к белорусской стороне с просьбой разрешить остаться в Минске, а не вылетать в Вильнюс, как изначально планировалось. "Я познакомилась с мужчиной, который также белорус, мы наткнулись на начальника аэропорта и рассказали ему о ситуации, что мы не сможем вернуться домой, не успеем на рейс "Белавиа" (из Вильнюса в Минск – ред.) … и можно ли нам остаться … Потом пришел еще пограничник, который тоже сначала говорил, что нельзя … Но потом … благодаря этим людям мы остались втроем – я, мужчина, который белорус, и грек", - рассказала она.
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
23 мая, 23:31
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Еще один пассажир Сергей Кулаков подтвердил этот рассказ. Он также поделился своими впечатлениями от экстренной посадки. "Я находился в середине самолета и никакого истребителя (сопровождавшего самолет – ред.) не заметил. Из салона самолета начали выводить (пассажиров – ред.) по 4-5 человек. Ближе к семи вечера появилась информация, что начинается заново посадка на рейс… Я в зале ожидания познакомился с девушкой, она тоже из Беларуси была, и был еще вроде бы грек по национальности, как я понял, ему тоже хотелось остаться в Минске. Я летел до Вильнюса, а из Вильнюса мне нужно было возвращаться в Минск, а потом в Витебск к семье. Было нецелесообразно дальше следовать этим самолетом до Вильнюса", - отметил он.
В свою очередь гражданин Греции Зисис Ясон рассказал телеканалу, что летел в Вильнюс, откуда планировался перелет в Минск к жене.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 21:04
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
Белорусские правозащитники ранее сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. По информации МВД, Протасевич содержится в СИЗО в Минске.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичБелавиаЭдвард СноуденЭво МоралесВитебскБоливияГрецияВ миреRyanairМинскБелоруссия
 
 
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