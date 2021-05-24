https://ria.ru/20210524/rossiyanka-1733660122.html

Москва запросила консульский доступ к россиянке, летевшей с Протасевичем

Москва запросила консульский доступ к россиянке, летевшей с Протасевичем - РИА Новости, 24.05.2021

Москва запросила консульский доступ к россиянке, летевшей с Протасевичем

Российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем, Москва запросила к ней консульский доступ, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:54

2021-05-24T14:54

2021-05-24T16:18

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

сергей лавров

белоруссия

в мире

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем, Москва запросила к ней консульский доступ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Посольство РФ в Белоруссии заявило, что проверяет информацию в связи сообщениями о задержании в Минске гражданки России.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, сергей лавров, белоруссия, в мире