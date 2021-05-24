Москва запросила консульский доступ к россиянке, летевшей с Протасевичем
14:54 24.05.2021 (обновлено: 16:18 24.05.2021)
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российские власти связались с отцом россиянки, которая летела вместе с Романом Протасевичем, Москва запросила к ней консульский доступ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Посольство РФ в Белоруссии заявило, что проверяет информацию в связи сообщениями о задержании в Минске гражданки России.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.