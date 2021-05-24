https://ria.ru/20210524/reys-1733670003.html

В австрийской компании объяснили, почему рейс из Вены облетел Белоруссию

В австрийской компании объяснили, почему рейс из Вены облетел Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2021

В австрийской компании объяснили, почему рейс из Вены облетел Белоруссию

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, согласно решению "материнской" Lufthansa, продолжает использовать воздушное пространство Белоруссии для своих... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:32

2021-05-24T15:32

2021-05-24T15:32

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

боливия

белоруссия

австрия

в мире

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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, согласно решению "материнской" Lufthansa, продолжает использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полётов, рейс из Вены в Москву облетел его до соответствующего решения концерна, сообщили в понедельник РИА Новости в авиакомпании.Ранее в Lufthansa сообщили РИА Новости, что полеты авиагруппы в Белоруссию в настоящее время проходят без изменений, при этом ведется мониторинг ситуации."Рейс Austrian Airlines из Вены в Москву облетел территорию Белоруссии, потому что к моменту его выполнения Lufthansa ещё не завершила оценку ситуации с безопасностью", - сообщила собеседница РИА Новости.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала незапланированная посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

боливия

белоруссия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, боливия, белоруссия, австрия, в мире