В австрийской компании объяснили, почему рейс из Вены облетел Белоруссию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту "Домодедово"
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, согласно решению "материнской" Lufthansa, продолжает использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полётов, рейс из Вены в Москву облетел его до соответствующего решения концерна, сообщили в понедельник РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в Lufthansa сообщили РИА Новости, что полеты авиагруппы в Белоруссию в настоящее время проходят без изменений, при этом ведется мониторинг ситуации.
"Рейс Austrian Airlines из Вены в Москву облетел территорию Белоруссии, потому что к моменту его выполнения Lufthansa ещё не завершила оценку ситуации с безопасностью", - сообщила собеседница РИА Новости.
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала незапланированная посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.