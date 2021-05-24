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В Раде осудили реакцию властей Украины на инцидент с самолетом Ryanair
В Раде осудили реакцию властей Украины на инцидент с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
В Раде осудили реакцию властей Украины на инцидент с самолетом Ryanair
Реакция властей Украины на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является преждевременной, заявил депутат Верховной рады от фракции... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:57
2021-05-24T20:57
задержание основателя telegram-канала nexta
юрий бойко
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белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Реакция властей Украины на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является преждевременной, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.По его словам, такие случаи с посадкой самолетов являются экстраординарными, но случались в мире довольно часто."Хочу напомнить, что в Австрии посадили самолет президента Боливии по запросу президента Америки. В Америке, когда уже пошел на взлет самолет Air France, его остановили и арестовали председателя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана 10 лет назад. Это все экстраординарные случаи и тут нельзя легкомысленно относиться, если была хоть малейшая угроза пассажирам", - отметил он.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/ukraina-1733704627.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, юрий бойко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

В Раде осудили реакцию властей Украины на инцидент с самолетом Ryanair

20:57 24.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Реакция властей Украины на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является преждевременной, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

"Реакция наших властей на эту ситуацию преждевременна, нужно было дождаться официальной реакции белорусского руководства, что произошло и почему. Беларусь наш важнейший торговый партнер, если так относиться, то у нас скоро со всеми соседями будут испорчены отношения. Беларусь никак нельзя обвинить в том, что они враждебно относились к нашей стране", - заявил он в понедельник в эфире телеканала "Наш".

По его словам, такие случаи с посадкой самолетов являются экстраординарными, но случались в мире довольно часто.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
17:58
Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией
"Хочу напомнить, что в Австрии посадили самолет президента Боливии по запросу президента Америки. В Америке, когда уже пошел на взлет самолет Air France, его остановили и арестовали председателя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана 10 лет назад. Это все экстраординарные случаи и тут нельзя легкомысленно относиться, если была хоть малейшая угроза пассажирам", - отметил он.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
18:06
В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЮрий БойкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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