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Житель Кузбасса получил срок за интимную переписку с 11-летней девочкой
Житель Кузбасса получил срок за интимную переписку с 11-летней девочкой - РИА Новости, 24.05.2021
Житель Кузбасса получил срок за интимную переписку с 11-летней девочкой
Житель города Белово Кемеровской области получил 12 лет колонии строгого режима за переписку на интимные темы с 11-летней девочкой из Свердловской области,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:25
2021-05-24T16:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области получил 12 лет колонии строгого режима за переписку на интимные темы с 11-летней девочкой из Свердловской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.Отмечается, что собранные следователями регионального СУСК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года осужденный переписывался в социальной сети на интимные темы с 11-летней девочкой. "Мужчина обменивался с нею порнографическими изображениями, при этом он достоверно знал, что общается с ребенком. Переписку дочери со взрослым мужчиной увидели родители девочки, они обратились в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.Отмечается, что потерпевшая – жительница Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленник живет в Кемеровской области, после чего материалы были переданы в территориальные следственные органы. Подчеркивается, что обвиняемый со следствием не сотрудничал и вину не признал.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), белово, кемеровская область, происшествия

Житель Кузбасса получил срок за интимную переписку с 11-летней девочкой

16:25 24.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области получил 12 лет колонии строгого режима за переписку на интимные темы с 11-летней девочкой из Свердловской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Отмечается, что собранные следователями регионального СУСК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – сообщает ведомство.
Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года осужденный переписывался в социальной сети на интимные темы с 11-летней девочкой. "Мужчина обменивался с нею порнографическими изображениями, при этом он достоверно знал, что общается с ребенком. Переписку дочери со взрослым мужчиной увидели родители девочки, они обратились в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшая – жительница Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленник живет в Кемеровской области, после чего материалы были переданы в территориальные следственные органы. Подчеркивается, что обвиняемый со следствием не сотрудничал и вину не признал.
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