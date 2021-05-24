https://ria.ru/20210524/prigovor-1733669332.html

Мужчине, застрелившему экс-супругу в салоне красоты, дали 14 лет колонии

Мужчине, застрелившему экс-супругу в салоне красоты, дали 14 лет колонии - РИА Новости, 24.05.2021

Мужчине, застрелившему экс-супругу в салоне красоты, дали 14 лет колонии

Житель Тульской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за то, что выстрелил из обреза в бывшую супругу прямо в маникюрном кабинете, сообщила... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:29

2021-05-24T15:29

2021-05-24T15:29

новомосковск (тульская область)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за то, что выстрелил из обреза в бывшую супругу прямо в маникюрном кабинете, сообщила прокуратура региона.Ранее сообщалось, что жительница Тульской области 15 февраля была застрелена в голову, предположительно, своим бывшим супругом, на приеме в маникюрном кабинете в городе Новомосковск. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что у 40-летней женщины остались двое детей, один из которых от этого мужчины. Сам мужчина во время следствия сознался в преступлении.Мужчина предстал перед судом по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия."Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - добавляет надзорное ведомство.Представитель областной прокуратуры уточнила РИА Новости, что опеку над пятилетним сыном осужденного оформила бабушка, после приговора она будет обращаться в суд о лишении осужденного родительских прав.

https://ria.ru/20210401/prestuplenie-1603855240.html

новомосковск (тульская область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новомосковск (тульская область), происшествия