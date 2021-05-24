Мужчине, застрелившему экс-супругу в салоне красоты, дали 14 лет колонии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к 14 годам колонии строгого режима за то, что выстрелил из обреза в бывшую супругу прямо в маникюрном кабинете, сообщила прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что жительница Тульской области 15 февраля была застрелена в голову, предположительно, своим бывшим супругом, на приеме в маникюрном кабинете в городе Новомосковск. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что у 40-летней женщины остались двое детей, один из которых от этого мужчины. Сам мужчина во время следствия сознался в преступлении.
"Установлено, что утром 15 февраля 2021 года в ходе телефонного разговора между бывшими супругами произошла ссора, в результате которой 42-летний житель Веневского района, взяв с собой незаконно хранящийся у него обрез гладкоствольного ружья, приехал в город Новомосковск. Разыскав бывшую жену в косметическом салоне, злоумышленник выстрелил из обреза в шею женщины. От полученных травм 39-летняя потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Мужчина предстал перед судом по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия.
"Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - добавляет надзорное ведомство.
Представитель областной прокуратуры уточнила РИА Новости, что опеку над пятилетним сыном осужденного оформила бабушка, после приговора она будет обращаться в суд о лишении осужденного родительских прав.
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