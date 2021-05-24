https://ria.ru/20210524/pokhudenie-1733576165.html

Какая температура воздуха поможет похудеть?

Какая температура воздуха поможет похудеть? - РИА Новости, 24.05.2021

Какая температура воздуха поможет похудеть?

Температура воздуха и температура тела самого человека влияют на скорость обмена веществ и помогают похудеть. Как именно, объяснила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:10

2021-05-24T02:10

2021-05-24T02:10

россия

елена соломатина

похудение

здоровье

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Температура воздуха и температура тела самого человека влияют на скорость обмена веществ и помогают похудеть. Как именно, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Тем, кто стремится сбросить вес, нужно следить, чтобы в рабочем помещении, где они проводят много времени, было прохладно, сказала врач. По ее словам, температура в офисе не должна превышать 25 градусов, чтобы не создавать для организма тепличные условия, когда ему не нужно сильно напрягаться.В некоторых случаях высокая температура тоже может способствовать похудению, отметила она. Так, в жару, когда люди обильно потеют, возможно снижение веса, но происходит это не за счет сжигания жира и расхода энергии, а из-за испарения жидкости, пояснила врач.А вот когда повышается температура тела, человек худеет как раз из-за активного обмена веществ и больших энергозатрат."Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился", — сказала Соломатина.

https://ria.ru/20210521/dietolog-1733223087.html

https://rsport.ria.ru/20210520/pokhudenie-1733055135.html

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россия, елена соломатина, похудение, здоровье, общество