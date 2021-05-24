https://ria.ru/20210524/pokhudenie-1733576165.html
Какая температура воздуха поможет похудеть?
Какая температура воздуха поможет похудеть? - РИА Новости, 24.05.2021
Какая температура воздуха поможет похудеть?
Температура воздуха и температура тела самого человека влияют на скорость обмена веществ и помогают похудеть. Как именно, объяснила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:10
2021-05-24T02:10
2021-05-24T02:10
россия
елена соломатина
похудение
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149567/55/1495675522_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_b467de03a9da02df51196adce14bb9db.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Температура воздуха и температура тела самого человека влияют на скорость обмена веществ и помогают похудеть. Как именно, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Тем, кто стремится сбросить вес, нужно следить, чтобы в рабочем помещении, где они проводят много времени, было прохладно, сказала врач. По ее словам, температура в офисе не должна превышать 25 градусов, чтобы не создавать для организма тепличные условия, когда ему не нужно сильно напрягаться.В некоторых случаях высокая температура тоже может способствовать похудению, отметила она. Так, в жару, когда люди обильно потеют, возможно снижение веса, но происходит это не за счет сжигания жира и расхода энергии, а из-за испарения жидкости, пояснила врач.А вот когда повышается температура тела, человек худеет как раз из-за активного обмена веществ и больших энергозатрат."Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился", — сказала Соломатина.
https://ria.ru/20210521/dietolog-1733223087.html
https://rsport.ria.ru/20210520/pokhudenie-1733055135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149567/55/1495675522_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_e3ebdaf9783c942162097b509e37abbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена соломатина, похудение, здоровье, общество
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Температура воздуха и температура тела самого человека влияют на скорость обмена веществ и помогают похудеть. Как именно, объяснила в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина
.
Тем, кто стремится сбросить вес, нужно следить, чтобы в рабочем помещении, где они проводят много времени, было прохладно, сказала врач. По ее словам, температура в офисе не должна превышать 25 градусов, чтобы не создавать для организма тепличные условия, когда ему не нужно сильно напрягаться.
"Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться, и метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно", — уточнила Соломатина.
В некоторых случаях высокая температура тоже может способствовать похудению, отметила она. Так, в жару, когда люди обильно потеют, возможно снижение веса, но происходит это не за счет сжигания жира и расхода энергии, а из-за испарения жидкости, пояснила врач.
А вот когда повышается температура тела, человек худеет как раз из-за активного обмена веществ и больших энергозатрат.
"Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился", — сказала Соломатина.