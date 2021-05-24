https://ria.ru/20210524/pogoda-1733583901.html
Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета
Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета - РИА Новости, 24.05.2021
Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета
Метеоролог Александр Голубев рассказал "Вечерней Москве", какая погода ждет жителей столицы с наступлением лета. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T05:06
2021-05-24T05:06
2021-05-24T09:28
александр голубев (метеоролог)
россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал "Вечерней Москве", какая погода ждет жителей столицы с наступлением лета.По его словам, в последние дни весны в Москве немного похолодает, но с наступлением нового сезона в городе снова потеплеет.Синоптик пояснил, что дальше температурный фон начнет расти.В целом же последняя неделя мая будет солнечной и приятной, подчеркнул метеоролог. Так, с понедельника по среду дневные температуры не будут опускаться ниже двадцати двух градусов.Голубев заключил, что в конце рабочей недели столичный регион накроют обильные ливни, местами возможна гроза.
https://ria.ru/20210524/pogoda-1733578312.html
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александр голубев (метеоролог), россия, погода, москва, общество