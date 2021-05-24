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Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета
Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета - РИА Новости, 24.05.2021
Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета
Метеоролог Александр Голубев рассказал "Вечерней Москве", какая погода ждет жителей столицы с наступлением лета. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T05:06
2021-05-24T09:28
александр голубев (метеоролог)
россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал "Вечерней Москве", какая погода ждет жителей столицы с наступлением лета.По его словам, в последние дни весны в Москве немного похолодает, но с наступлением нового сезона в городе снова потеплеет.Синоптик пояснил, что дальше температурный фон начнет расти.В целом же последняя неделя мая будет солнечной и приятной, подчеркнул метеоролог. Так, с понедельника по среду дневные температуры не будут опускаться ниже двадцати двух градусов.Голубев заключил, что в конце рабочей недели столичный регион накроют обильные ливни, местами возможна гроза.
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александр голубев (метеоролог), россия, погода, москва, общество

Москвичей предупредили об изменении погоды в начале лета

05:06 24.05.2021 (обновлено: 09:28 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Метеоролог Александр Голубев рассказал "Вечерней Москве", какая погода ждет жителей столицы с наступлением лета.
По его словам, в последние дни весны в Москве немного похолодает, но с наступлением нового сезона в городе снова потеплеет.

"Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается плюс двадцать", — сообщил Голубев.

Синоптик пояснил, что дальше температурный фон начнет расти.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
00:33
Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
В целом же последняя неделя мая будет солнечной и приятной, подчеркнул метеоролог. Так, с понедельника по среду дневные температуры не будут опускаться ниже двадцати двух градусов.

"В середине недели начнет резко теплеть и воздух в столице прогреется до 25-27 градусов. Ночи тоже будут приятными — 15-17 градусов выше нуля", — рассказал эксперт.

Голубев заключил, что в конце рабочей недели столичный регион накроют обильные ливни, местами возможна гроза.
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Александр Голубев (метеоролог)РоссияПогодаМоскваОбщество
 
 
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