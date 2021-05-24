Онлайн конференция представителей Всероссийской федерации плавания
26 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам выступления российской команды на Чемпионате Европы по водным видам спорта.
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Участники:
- президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;
- главный тренер сборной России по плаванию Сергей ЧЕПИК;
- чемпионы Европы Климент КОЛЕСНИКОВ, Евгений РЫЛОВ.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. На счету российских пловцов 22 награды: девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.
В рамках мероприятия пойдет речь о подготовке к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;
- главный тренер сборной России по плаванию Сергей ЧЕПИК;
- чемпионы Европы Климент КОЛЕСНИКОВ, Евгений РЫЛОВ.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. На счету российских пловцов 22 награды: девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.
В рамках мероприятия пойдет речь о подготовке к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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