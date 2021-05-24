https://ria.ru/20210524/plvanie-1733676544.html

Онлайн конференция представителей Всероссийской федерации плавания

Онлайн конференция представителей Всероссийской федерации плавания - РИА Новости, 24.05.2021

Онлайн конференция представителей Всероссийской федерации плавания

26 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам выступления российской команды на Чемпионате Европы по водным видам спорта.

2021-05-24T15:59

2021-05-24T15:59

2021-05-24T15:59

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Всероссийской федерации плавания Владимир САЛЬНИКОВ;- главный тренер сборной России по плаванию Сергей ЧЕПИК;- чемпионы Европы Климент КОЛЕСНИКОВ, Евгений РЫЛОВ.Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. На счету российских пловцов 22 награды: девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. В рамках мероприятия пойдет речь о подготовке к XXXII летним Олимпийским играм в Токио.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы