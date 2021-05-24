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В развитие теплоснабжения в Пензе вложат более миллиарда рублей
В развитие теплоснабжения в Пензе вложат более миллиарда рублей - РИА Новости, 24.05.2021
В развитие теплоснабжения в Пензе вложат более миллиарда рублей
"Т Плюс" в текущем году вложит более 1 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения Пензы, что позволит привести в нормативное состояние наиболее ветхие участки... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:24
2021-05-24T19:24
2021-05-24T19:24
пензенская область
олег мельниченко
пенза
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 24 мая - РИА Новости. "Т Плюс" в текущем году вложит более 1 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения Пензы, что позволит привести в нормативное состояние наиболее ветхие участки теплосети, заявил врио губернатора Олег Мельниченко."То, что касается ремонтных работ. У меня были переговоры с ПАО "Т Плюс", где приняли решение в 2021 году вложить более 1 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения города Пензы. Это позволит привести в нормативное состояние наиболее ветхие теплосети, там, где износ составляет 80 и более процентов, а также центральные тепловые пункты", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.По его словам, уже идет замена магистрального трубопровода на трех участках - верх улицы Московской, на проспектах Победы и Строителей, причем на Московской между улицами Кураева и Карла Маркса планируется заменить трубы на участке протяженностью 448 метров.Врио губернатора в понедельник на оперативном совещании в правительстве области указал, что некоторые подрядчики не разместили информацию для жителей о ремонте объекта, не установили ограждения, не обеспечили освещение ремонтируемых участков ночью, а также несвоевременно убирают мусор."Должны стоять информационные стенды, на которых четко указано, когда работы будут завершены и кто непосредственно отвечает за их осуществление. И что очень важно – мы договаривались, что благоустройство потом будет восстановлено. Надо так построить работу, чтобы минимизировать неудобства для наших горожан", - подчеркнул Мельниченко.Он поручил усилить контроль за выполнением требований по обязательному восстановлению асфальта во дворах, на улицах и проспектах после ремонта теплосетей, а также разъяснить жителям причину неудобств."Если мы эти работы не организуем в этом году, то у нас будет продолжаться ситуация, когда происходит большое количество порывов на сетях. Поэтому лучше один раз потерпеть, сделать и потом уже в нормальном состоянии сети эксплуатировать", - пояснил врио губернатора.
https://ria.ru/20210521/penza-1733382672.html
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олег мельниченко, пенза, пензенская область, общество
ПЕНЗА, 24 мая - РИА Новости.
"Т Плюс
" в текущем году вложит более 1 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения Пензы
, что позволит привести в нормативное состояние наиболее ветхие участки теплосети, заявил врио губернатора Олег Мельниченко
.
"То, что касается ремонтных работ. У меня были переговоры с ПАО "Т Плюс", где приняли решение в 2021 году вложить более 1 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения города Пензы. Это позволит привести в нормативное состояние наиболее ветхие теплосети, там, где износ составляет 80 и более процентов, а также центральные тепловые пункты", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
По его словам, уже идет замена магистрального трубопровода на трех участках - верх улицы Московской, на проспектах Победы и Строителей, причем на Московской между улицами Кураева и Карла Маркса планируется заменить трубы на участке протяженностью 448 метров.
Врио губернатора в понедельник на оперативном совещании в правительстве области указал, что некоторые подрядчики не разместили информацию для жителей о ремонте объекта, не установили ограждения, не обеспечили освещение ремонтируемых участков ночью, а также несвоевременно убирают мусор.
"Должны стоять информационные стенды, на которых четко указано, когда работы будут завершены и кто непосредственно отвечает за их осуществление. И что очень важно – мы договаривались, что благоустройство потом будет восстановлено. Надо так построить работу, чтобы минимизировать неудобства для наших горожан", - подчеркнул Мельниченко.
Он поручил усилить контроль за выполнением требований по обязательному восстановлению асфальта во дворах, на улицах и проспектах после ремонта теплосетей, а также разъяснить жителям причину неудобств.
"Если мы эти работы не организуем в этом году, то у нас будет продолжаться ситуация, когда происходит большое количество порывов на сетях. Поэтому лучше один раз потерпеть, сделать и потом уже в нормальном состоянии сети эксплуатировать", - пояснил врио губернатора.