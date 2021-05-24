В РПЦ пояснили, почему патриарха не было на литургии в день своих именин
13:10 24.05.2021 (обновлено: 13:37 24.05.2021)
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл чувствует себя хорошо и не появился на литургии в храме Христа Спасителя в день своего тезоименитства (именин), чтобы не вызывать ажиотажа среди прихожан и не подвергать их опасности заражения коронавирусом, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
"Каждый раз меня спрашивают по-человечески: а вот святейший-то сегодня в скиту, все ли с ним благополучно, хорошо ли он чувствует себя? Не переживайте, все хорошо, дорогие братья и сестры. Просто вы знаете, что это не катастрофа, конечно, но увеличивается количество заболевших, а святейший хорошо знает: если будет служить в храме Христа Спасителя, множество людей безо всякого страха придет без всякого страха молиться вместе с ним. Для того, чтобы уберечь тех, кто может пострадать, святейший и выбрал сегодня уединенную молитву", - сказал митрополит в проповеди после службы в храме Христа Спасителя.
Русская православная церковь (РПЦ) 24 мая отмечает день памяти создателей алфавита, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – День славянской письменности и культуры. В этот же день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл празднует свое тезоименитство. В 1969 году будущий предстоятель РПЦ, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян. До начала пандемии ежегодно патриарх в этот день служил с духовенством РПЦ литургию, как правило, в московском храме Христа Спасителя. В этом же году, как сообщает официальный сайт патриархии, патриарх совершил литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.