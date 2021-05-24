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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210524/patriarkh-1733634195.html
В РПЦ пояснили, почему патриарха не было на литургии в день своих именин
В РПЦ пояснили, почему патриарха не было на литургии в день своих именин - РИА Новости, 24.05.2021
В РПЦ пояснили, почему патриарха не было на литургии в день своих именин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл чувствует себя хорошо и не появился на литургии в храме Христа Спасителя в день своего тезоименитства (именин), чтобы не... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:10
2021-05-24T13:37
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
московский патриархат
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл чувствует себя хорошо и не появился на литургии в храме Христа Спасителя в день своего тезоименитства (именин), чтобы не вызывать ажиотажа среди прихожан и не подвергать их опасности заражения коронавирусом, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай)."Каждый раз меня спрашивают по-человечески: а вот святейший-то сегодня в скиту, все ли с ним благополучно, хорошо ли он чувствует себя? Не переживайте, все хорошо, дорогие братья и сестры. Просто вы знаете, что это не катастрофа, конечно, но увеличивается количество заболевших, а святейший хорошо знает: если будет служить в храме Христа Спасителя, множество людей безо всякого страха придет без всякого страха молиться вместе с ним. Для того, чтобы уберечь тех, кто может пострадать, святейший и выбрал сегодня уединенную молитву", - сказал митрополит в проповеди после службы в храме Христа Спасителя.Русская православная церковь (РПЦ) 24 мая отмечает день памяти создателей алфавита, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – День славянской письменности и культуры. В этот же день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл празднует свое тезоименитство. В 1969 году будущий предстоятель РПЦ, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян. До начала пандемии ежегодно патриарх в этот день служил с духовенством РПЦ литургию, как правило, в московском храме Христа Спасителя. В этом же году, как сообщает официальный сайт патриархии, патриарх совершил литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
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коронавирус в россии, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия

В РПЦ пояснили, почему патриарха не было на литургии в день своих именин

13:10 24.05.2021 (обновлено: 13:37 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл чувствует себя хорошо и не появился на литургии в храме Христа Спасителя в день своего тезоименитства (именин), чтобы не вызывать ажиотажа среди прихожан и не подвергать их опасности заражения коронавирусом, сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
"Каждый раз меня спрашивают по-человечески: а вот святейший-то сегодня в скиту, все ли с ним благополучно, хорошо ли он чувствует себя? Не переживайте, все хорошо, дорогие братья и сестры. Просто вы знаете, что это не катастрофа, конечно, но увеличивается количество заболевших, а святейший хорошо знает: если будет служить в храме Христа Спасителя, множество людей безо всякого страха придет без всякого страха молиться вместе с ним. Для того, чтобы уберечь тех, кто может пострадать, святейший и выбрал сегодня уединенную молитву", - сказал митрополит в проповеди после службы в храме Христа Спасителя.
Русская православная церковь (РПЦ) 24 мая отмечает день памяти создателей алфавита, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – День славянской письменности и культуры. В этот же день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл празднует свое тезоименитство. В 1969 году будущий предстоятель РПЦ, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян. До начала пандемии ежегодно патриарх в этот день служил с духовенством РПЦ литургию, как правило, в московском храме Христа Спасителя. В этом же году, как сообщает официальный сайт патриархии, патриарх совершил литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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