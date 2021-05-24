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Медведчук назвал записи переговоров с представителями ДНР и ЛНР фейком
Медведчук назвал записи переговоров с представителями ДНР и ЛНР фейком - РИА Новости, 24.05.2021
Медведчук назвал записи переговоров с представителями ДНР и ЛНР фейком
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что опубликованные записи якобы его переговоров с представителями России... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:51
2021-05-24T19:51
россия
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что опубликованные записи якобы его переговоров с представителями России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика, сфальсифицированы.Записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее опубликовала команда журналистских расследований Bihus.info. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука."Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал Медведчук в понедельник в своем микроблоге в Twitter.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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россия
луганская народная республика
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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Медведчук назвал записи переговоров с представителями ДНР и ЛНР фейком

19:51 24.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что опубликованные записи якобы его переговоров с представителями России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика, сфальсифицированы.
Записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее опубликовала команда журналистских расследований Bihus.info. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 14:25
Дело Медведчука решает судьбу Украины
"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал Медведчук в понедельник в своем микроблоге в Twitter.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
 
РоссияИрина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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