https://ria.ru/20210524/mediki-1733641014.html

Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку

Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку - РИА Новости, 24.05.2021

Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что медикам, работающим в северных районах региона, нужны дополнительные меры поддержки. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:42

2021-05-24T13:42

2021-05-24T13:42

василий орлов (губернатор)

дальний восток

здоровье - общество

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что медикам, работающим в северных районах региона, нужны дополнительные меры поддержки."Необходимы дополнительные меры поддержки для медиков, на постоянной основе работающих в северных районах – Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском и Селемджинском. Минздраву дано поручение, в настоящее время этот вопрос прорабатывается", - заявил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Всего, по данным правительства, в Приамурье не хватает 238 врачей и 750 медработников среднего звена, в медучреждениях требуются педиатры (55 вакансий), терапевты (39 вакансий), специалисты ультразвуковой диагностики (35 вакансий), анестезиологи и реаниматологи (29 вакансий), акушеры-гинекологи (14 вакансий), также требуются десять неврологов и 20 медиков для работы в скорой помощи."Тридцать восемь вакансий займут медики в амурских городах и селах в этом году благодаря федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На их реализацию потратят 66 миллионов рублей. На привлечение медработников в населенные пункты Приамурья выделены деньги из федерального и областного бюджетов. В 2021 году будет заключено 28 договоров с врачами и 10 договоров – со средними медицинскими работниками", - сообщают власти.В 2020 году 30 врачей и 10 фельдшеров привлекли в Приамурье по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", всего с 2012 по 2020 год заключено 384 договоров (344 с врачами и 40 договоров с 2018 года с фельдшерами), благодаря этому удалось снизить дефицит медиков в 18 городах и районах Приамурья. Размер выплат с 2018 года для Дальнего Востока увеличен до двух миллионов рублей для врачей и до одного миллиона рублей для фельдшеров.Привлечь медиков в отдаленные населенные пункты поможет также единовременная компенсация, утвержденная в этом году по поручению Орлова, выплата в пять миллионов рублей предусмотрена для врачей, в три миллиона – для фельдшеров, переехавшим в отдаленные населенные пункты, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали.Приезжим медикам также предоставляют служебное жилье.

https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html

https://ria.ru/20210522/priamure-1733434045.html

дальний восток

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василий орлов (губернатор), дальний восток, здоровье - общество, амурская область, общество