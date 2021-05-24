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Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку
Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку - РИА Новости, 24.05.2021
Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что медикам, работающим в северных районах региона, нужны дополнительные меры поддержки. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:42
2021-05-24T13:42
василий орлов (губернатор)
дальний восток
здоровье - общество
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что медикам, работающим в северных районах региона, нужны дополнительные меры поддержки."Необходимы дополнительные меры поддержки для медиков, на постоянной основе работающих в северных районах – Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском и Селемджинском. Минздраву дано поручение, в настоящее время этот вопрос прорабатывается", - заявил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Всего, по данным правительства, в Приамурье не хватает 238 врачей и 750 медработников среднего звена, в медучреждениях требуются педиатры (55 вакансий), терапевты (39 вакансий), специалисты ультразвуковой диагностики (35 вакансий), анестезиологи и реаниматологи (29 вакансий), акушеры-гинекологи (14 вакансий), также требуются десять неврологов и 20 медиков для работы в скорой помощи."Тридцать восемь вакансий займут медики в амурских городах и селах в этом году благодаря федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На их реализацию потратят 66 миллионов рублей. На привлечение медработников в населенные пункты Приамурья выделены деньги из федерального и областного бюджетов. В 2021 году будет заключено 28 договоров с врачами и 10 договоров – со средними медицинскими работниками", - сообщают власти.В 2020 году 30 врачей и 10 фельдшеров привлекли в Приамурье по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", всего с 2012 по 2020 год заключено 384 договоров (344 с врачами и 40 договоров с 2018 года с фельдшерами), благодаря этому удалось снизить дефицит медиков в 18 городах и районах Приамурья. Размер выплат с 2018 года для Дальнего Востока увеличен до двух миллионов рублей для врачей и до одного миллиона рублей для фельдшеров.Привлечь медиков в отдаленные населенные пункты поможет также единовременная компенсация, утвержденная в этом году по поручению Орлова, выплата в пять миллионов рублей предусмотрена для врачей, в три миллиона – для фельдшеров, переехавшим в отдаленные населенные пункты, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали.Приезжим медикам также предоставляют служебное жилье.
https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html
https://ria.ru/20210522/priamure-1733434045.html
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василий орлов (губернатор), дальний восток, здоровье - общество, амурская область, общество

Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку

13:42 24.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что медикам, работающим в северных районах региона, нужны дополнительные меры поддержки.
"Необходимы дополнительные меры поддержки для медиков, на постоянной основе работающих в северных районах – Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском и Селемджинском. Минздраву дано поручение, в настоящее время этот вопрос прорабатывается", - заявил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Всего, по данным правительства, в Приамурье не хватает 238 врачей и 750 медработников среднего звена, в медучреждениях требуются педиатры (55 вакансий), терапевты (39 вакансий), специалисты ультразвуковой диагностики (35 вакансий), анестезиологи и реаниматологи (29 вакансий), акушеры-гинекологи (14 вакансий), также требуются десять неврологов и 20 медиков для работы в скорой помощи.
"Тридцать восемь вакансий займут медики в амурских городах и селах в этом году благодаря федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". На их реализацию потратят 66 миллионов рублей. На привлечение медработников в населенные пункты Приамурья выделены деньги из федерального и областного бюджетов. В 2021 году будет заключено 28 договоров с врачами и 10 договоров – со средними медицинскими работниками", - сообщают власти.
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 08:43
В Амурской области рассказали о планах по вводу жилья
В 2020 году 30 врачей и 10 фельдшеров привлекли в Приамурье по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", всего с 2012 по 2020 год заключено 384 договоров (344 с врачами и 40 договоров с 2018 года с фельдшерами), благодаря этому удалось снизить дефицит медиков в 18 городах и районах Приамурья. Размер выплат с 2018 года для Дальнего Востока увеличен до двух миллионов рублей для врачей и до одного миллиона рублей для фельдшеров.
Привлечь медиков в отдаленные населенные пункты поможет также единовременная компенсация, утвержденная в этом году по поручению Орлова, выплата в пять миллионов рублей предусмотрена для врачей, в три миллиона – для фельдшеров, переехавшим в отдаленные населенные пункты, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали.
Приезжим медикам также предоставляют служебное жилье.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 11:21
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Василий Орлов (губернатор)Дальний ВостокЗдоровье - ОбществоАмурская областьОбщество
 
 
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