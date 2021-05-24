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Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча
Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча - РИА Новости, 24.05.2021
Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча
Москва призывает оценивать ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Белоруссии на трезвую голову, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:34
2021-05-24T16:19
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
сергей лавров
минск
белоруссия
в мире
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СОЧИ, 24 мая — РИА Новости. Москва призывает оценивать ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Белоруссии на трезвую голову, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.Он указал, что Минск выразил готовность действовать максимально прозрачно, следовать всем международным правилам и при необходимости принять иностранных экспертов.Такой подход белорусской стороны Лавров назвал разумным.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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Лавров: ситуацию в Белоруссии надо оценить не сгоряча
Москва выступает за то, чтобы оценивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, сергей лавров, минск, белоруссия, в мире

Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча

14:34 24.05.2021 (обновлено: 16:19 24.05.2021)
 
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СОЧИ, 24 мая — РИА Новости. Москва призывает оценивать ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Белоруссии на трезвую голову, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.
"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", — сказал глава МИД.
Он указал, что Минск выразил готовность действовать максимально прозрачно, следовать всем международным правилам и при необходимости принять иностранных экспертов.
Такой подход белорусской стороны Лавров назвал разумным.
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Эта ситуация вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
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Роман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairСергей ЛавровМинскБелоруссияВ мире
 
 
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