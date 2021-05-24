https://ria.ru/20210524/lavrov-1733655267.html
Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча
Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча - РИА Новости, 24.05.2021
Лавров призвал не оценивать ситуацию с самолетом Ryanair сгоряча
Москва призывает оценивать ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Белоруссии на трезвую голову, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:34
2021-05-24T14:34
2021-05-24T16:19
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
сергей лавров
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733677229_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_190d3b0e93d0dfb7c25ed86d4da97bdc.jpg
СОЧИ, 24 мая — РИА Новости. Москва призывает оценивать ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Белоруссии на трезвую голову, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.Он указал, что Минск выразил готовность действовать максимально прозрачно, следовать всем международным правилам и при необходимости принять иностранных экспертов.Такой подход белорусской стороны Лавров назвал разумным.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733677229_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0a6cbb83c1669b735404c28d060efd11.jpg
Лавров: ситуацию в Белоруссии надо оценить не сгоряча
Москва выступает за то, чтобы оценивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", - сказал Лавров на пресс-конференции.
2021-05-24T14:34
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, сергей лавров, минск, белоруссия, в мире