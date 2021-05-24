https://ria.ru/20210524/landyshi-1733609458.html

Россиян предупредили об опасности ландышей

Россиян предупредили об опасности ландышей - РИА Новости, 24.05.2021

Россиян предупредили об опасности ландышей

В подмосковных лесах зацвели ландыши, которые опасны для людей и животных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:22

2021-05-24T11:22

2021-05-24T13:51

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В подмосковных лесах зацвели ландыши, которые опасны для людей и животных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.Там напомнили, что все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов находится в ягодах."Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Опасен яд и для домашних животных. Будьте осторожны! Любуйтесь этим чудом природы издалека", — отметили в ведомстве.В комитете лесного хозяйства подчеркнули, что цветок находится в Красной книге Московской области и он "требует бережного отношения с целью сохранения его в дикой природе". Поэтому, по словам министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, торговцев этим растением ждет штраф и административная ответственность.Ландыши растут на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах, любят тенистые места и богатые хорошо увлажненные почвы. Они цветут 20-25 дней.Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир напомнила, что растения очень хрупкие и они не переносят уплотнения почвы и вытаптывания "от частых и многолюдных визитов отдыхающих". Она призвала быть внимательными при походе в лес.

https://ria.ru/20210521/pchely-1733231628.html

https://ria.ru/20210523/rasteniya-1733563142.html

московская область (подмосковье)

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андрей разин, московская область (подмосковье), общество