https://ria.ru/20210524/kurily-1733728492.html

В Госдуме оценили публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил

В Госдуме оценили публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил - РИА Новости, 24.05.2021

В Госдуме оценили публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил

Публикация агентством Киодо информации о якобы готовности СССР в начале 1970-х годов передать Токио часть Курильских островов может быть попыткой японской... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:22

2021-05-24T20:22

2021-05-24T20:22

россия

дмитрий новиков

госдума рф

курильские острова

япония

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Публикация агентством Киодо информации о якобы готовности СССР в начале 1970-х годов передать Токио часть Курильских островов может быть попыткой японской стороны вновь заявить "о своих претензиях и амбициях" и поучаствовать в давлении на Россию после избрания президентом США Джо Байдена, заявил в понедельник РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).Согласно публикации агентства, на заседании политбюро ЦК КПСС в августе 1972 года якобы был составлен проект мирного договора, по которому СССР был готов передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, взамен же от Токио и размещенных в стране американских войск требовались гарантии ненападения.По мнению Новикова, японских политиков побуждает "вновь муссировать эту бесперспективную тему" принадлежности Курильских островов целый ряд обстоятельств.Кроме того, добавил он, данная тема регулярно используется на внутриполитической арене Японии в противоборстве различных политических сил, причем "каждая из них считает важным заявить о своей патриотической позиции, делая это с завидной регулярностью и постоянством".По мнению собеседника агентства, то, что японской стороной "так настырно, упорно и многократно произносится в отношении возможности Советского Союза решать вопросы о передаче Курильских островов", свидетельствует как раз "не в пользу японской стороны"."Во-первых, такие решения обсуждались, но они потому не получили своего развития, что Япония все больше и больше вплеталась в колесницу агрессивной военной политики Вашингтона, и, соответственно, сама Япония своей беззубостью, своей готовностью выполнять роль проводника мирового влияния США в Азии лишила себя какой-либо перспективы рассматривать и обсуждать этот вопрос с советской стороной", - отметил Новиков.Также он обратил внимание на то, что наличие документов в рамках политбюро ЦК КПСС в данном случае является аргументом как раз против позиции японской стороны, поскольку, по словам Новикова, хорошо известно, как действовала советская система. "Она может кому-то нравиться или не нравиться, но власти Советского Союза и правящая партия умели добиваться выполнения принятых решений. И если решение обсуждалось, но не было принято и реализовано, значит, взвесив все обстоятельства, советское руководство приняло решение о невозможности передачи островов Японии. Поэтому ссылки на позицию советского руководства выглядят странно и смехотворно", - сказал депутат.Он добавил, что современной России в этой связи "нужно учиться отстаивать национальные интересы так, как это делали предшественники, предыдущие поколения руководителей страны, которая называлась "великим Советским Союзом".Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран и решения вопроса о заключении мирного договора начался безвизовый обмен между Японией и Курильскими островами. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.Визиты осуществляются с целью посещения могил предков, обмена на экспертном уровне, а также для лечения в утвержденных учреждениях. В этом году программа обменов была отменена из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kurily-1730115646.html

https://ria.ru/20210524/kurily-1733619977.html

https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html

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россия, дмитрий новиков, госдума рф, курильские острова, япония, в мире