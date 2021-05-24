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В России за сутки выписали 6450 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 6450 человек после COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
В России за сутки выписали 6450 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 6 450 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:33
2021-05-24T11:33
2021-05-24T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 450 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 450 человек... За весь период (с начала пандемии - ред.) выписано по выздоровлении по России – 4 624 212", - говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 1 730 человек, в Подмосковье - 645, в Саратовской области - 251 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество