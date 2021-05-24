https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733612372.html

В России за сутки выписали 6450 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 6450 человек после COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

В России за сутки выписали 6450 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 6 450 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:33

2021-05-24T11:33

2021-05-24T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 450 человек после COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 450 человек... За весь период (с начала пандемии - ред.) выписано по выздоровлении по России – 4 624 212", - говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 1 730 человек, в Подмосковье - 645, в Саратовской области - 251 человек.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество