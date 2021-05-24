https://ria.ru/20210524/kontrol-1733635346.html

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани - РИА Новости, 24.05.2021

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:14

2021-05-24T13:14

2021-05-24T13:14

александр бастрыкин

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает ведомство в понедельник.В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором возле подъезда многоквартирного дома женщина несколько раз пинает девочку, отгоняя ее от подъезда. Ребенок падает, плачет и снова возвращается. По информации пользователей, они уже не первый раз наблюдают картину, как на Челюскина, 38, мать избивает своего ребенка.Прокуратура Татарстана после публикации видео организовала проверку и добилась возбуждения в отношении матери уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Расследование взято на особый контроль в региональной прокуратуре."Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Республике Татарстан… Следственными органами СУСК по Республике Татарстан устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210319/stavropol-1602033564.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия