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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани - РИА Новости, 24.05.2021
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:14
2021-05-24T13:14
александр бастрыкин
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает ведомство в понедельник.В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором возле подъезда многоквартирного дома женщина несколько раз пинает девочку, отгоняя ее от подъезда. Ребенок падает, плачет и снова возвращается. По информации пользователей, они уже не первый раз наблюдают картину, как на Челюскина, 38, мать избивает своего ребенка.Прокуратура Татарстана после публикации видео организовала проверку и добилась возбуждения в отношении матери уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Расследование взято на особый контроль в региональной прокуратуре."Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Республике Татарстан… Следственными органами СУСК по Республике Татарстан устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани

13:14 24.05.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает ведомство в понедельник.
В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором возле подъезда многоквартирного дома женщина несколько раз пинает девочку, отгоняя ее от подъезда. Ребенок падает, плачет и снова возвращается. По информации пользователей, они уже не первый раз наблюдают картину, как на Челюскина, 38, мать избивает своего ребенка.
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Прокуратура Татарстана после публикации видео организовала проверку и добилась возбуждения в отношении матери уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Расследование взято на особый контроль в региональной прокуратуре.
"Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Республике Татарстан… Следственными органами СУСК по Республике Татарстан устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
 
Александр БастрыкинРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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