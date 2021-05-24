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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани - РИА Новости, 24.05.2021
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки матерью в Казани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:14
2021-05-24T13:14
2021-05-24T13:14
александр бастрыкин
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении девочки матерью в Казани, сообщает ведомство в понедельник.В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором возле подъезда многоквартирного дома женщина несколько раз пинает девочку, отгоняя ее от подъезда. Ребенок падает, плачет и снова возвращается. По информации пользователей, они уже не первый раз наблюдают картину, как на Челюскина, 38, мать избивает своего ребенка.Прокуратура Татарстана после публикации видео организовала проверку и добилась возбуждения в отношении матери уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Расследование взято на особый контроль в региональной прокуратуре."Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Республике Татарстан… Следственными органами СУСК по Республике Татарстан устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210319/stavropol-1602033564.html
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РИА Новости
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александр бастрыкин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия