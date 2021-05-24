Климатолог предсказал ураганы и наводнения из-за аномальной жары
14:44 24.05.2021 (обновлено: 16:08 24.05.2021)
© AP Photo / Dave MartinМужчина бежит
© AP Photo / Dave Martin
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вызванная растущими темпами глобального потепления рекордная жара может привести к природным катастрофам. Таким мнением с URA.RU поделился специалист ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.
"Учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров. Возникают смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны", — пояснил он.
Таяние вечной мерзлоты, по словам ученого, также представляет серьезную опасность. Если она разморозится и станет доступной для окисления бактериями, то в атмосферу будет выбрасываться большое количество углекислого газа. Сейчас его концентрация выросла в полтора раза, что соответствует показателям, которые были двадцать миллионов лет назад. Климат не успевает подстраиваться под эти изменения.
"Тепловая инерция океана сдерживает температуры, и поэтому мы сейчас имеем относительно небольшое потепление, порядка полутора градусов, по сравнению с доиндустриальной эпохой. Но температура будет расти", — заключил Карнаухов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал "несусветную" жару на востоке Европейской России, где температуры будут выше нормы на восемь-двенадцать градусов.
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