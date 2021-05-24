https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

Климатолог предсказал ураганы и наводнения из-за аномальной жары

Климатолог предсказал ураганы и наводнения из-за аномальной жары - РИА Новости, 24.05.2021

Климатолог предсказал ураганы и наводнения из-за аномальной жары

Вызванная растущими темпами глобального потепления рекордная жара может привести к природным катастрофам. Таким мнением с URA.RU поделился специалист ФИЦ... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:44

2021-05-24T14:44

2021-05-24T16:08

алексей карнаухов

роман вильфанд

гидрометцентр

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вызванная растущими темпами глобального потепления рекордная жара может привести к природным катастрофам. Таким мнением с URA.RU поделился специалист ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов."Учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров. Возникают смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны", — пояснил он.Таяние вечной мерзлоты, по словам ученого, также представляет серьезную опасность. Если она разморозится и станет доступной для окисления бактериями, то в атмосферу будет выбрасываться большое количество углекислого газа. Сейчас его концентрация выросла в полтора раза, что соответствует показателям, которые были двадцать миллионов лет назад. Климат не успевает подстраиваться под эти изменения.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал "несусветную" жару на востоке Европейской России, где температуры будут выше нормы на восемь-двенадцать градусов.

https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html

https://ria.ru/20210413/klimat-1728029865.html

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алексей карнаухов, роман вильфанд, гидрометцентр, российская академия наук, общество