https://ria.ru/20210524/istrebitel-1733728827.html

МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair

МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair

Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух с учётом того, что рядом находилась Белорусская АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:22

2021-05-24T20:22

2021-05-24T20:22

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

мария захарова

белорусская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

минск

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух с учётом того, что рядом находилась Белорусская АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с событиями вокруг посадки в Минске самолета Ryanair.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Госкорпорация "Росатом" в понедельник сообщила, что энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел так называемое комплексное опробование - заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации, далее предстоит начало коммерческой эксплуатации. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20210524/ryanair-1733724456.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мария захарова, белорусская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире