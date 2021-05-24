МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух с учётом того, что рядом находилась Белорусская АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с событиями вокруг посадки в Минске самолета Ryanair.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.
"Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС", - отметила Захарова.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Госкорпорация "Росатом" в понедельник сообщила, что энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел так называемое комплексное опробование - заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации, далее предстоит начало коммерческой эксплуатации. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.