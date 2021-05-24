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МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair
МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair
Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух с учётом того, что рядом находилась Белорусская АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:22
2021-05-24T20:22
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
мария захарова
белорусская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минск
белоруссия
вильнюс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух с учётом того, что рядом находилась Белорусская АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с событиями вокруг посадки в Минске самолета Ryanair.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Госкорпорация "Росатом" в понедельник сообщила, что энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел так называемое комплексное опробование - заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации, далее предстоит начало коммерческой эксплуатации. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мария захарова, белорусская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире

МИД России объяснил, зачем истребитель сопровождал рейс Ryanair

20:22 24.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух с учётом того, что рядом находилась Белорусская АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с событиями вокруг посадки в Минске самолета Ryanair.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера.
"Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС", - отметила Захарова.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Госкорпорация "Росатом" в понедельник сообщила, что энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел так называемое комплексное опробование - заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации, далее предстоит начало коммерческой эксплуатации. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
19:44
МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairМария ЗахароваБелорусская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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