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В "Единой России" началось предварительное голосование
В "Единой России" началось предварительное голосование - РИА Новости, 24.05.2021
В "Единой России" началось предварительное голосование
В "Единой России" начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:32
2021-05-24T16:55
россия
александр карелин
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В "Единой России" начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Предварительное голосование продлится до 30 мая.Процедуру организовали по максимально открытой модели, принять участие могут избиратели, верифицированные через портал "Госуслуг". В качестве выборщиков уже зарегистрировались более шести миллионов человек, сделать это на специальном сайте можно вплоть до 28 мая.По данным федерального оргкомитета праймериз, в этом году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.Среди участников более 60 процентов представляют бизнес — 2147 человек и волонтерское движение — 1765 человек. Кроме того, заявки подали работники образования (763 человека), медицины (208), культуры (202), муниципального управления (501). Средний возраст кандидата — 41 год, 70 процентов зарегистрировавшихся — мужчины.По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования Александра Карелина, 52 процента кандидатов беспартийные, а 48 — члены "Единой России".Помимо праймериз в интернете, 30 мая в 42 регионах пройдет очное голосование на избирательных участках.Партия запустила региональный ситуационный центр, где избиратели, кандидаты и представители СМИ могут получить консультации и разъяснения.Итоги праймериз подведут 1 июня, а окончательные списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября.
https://ria.ru/20210521/sezd-1733264202.html
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россия, александр карелин, госдума рф, единая россия, политика

В "Единой России" началось предварительное голосование

14:32 24.05.2021 (обновлено: 16:55 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В "Единой России" начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Предварительное голосование продлится до 30 мая.
Процедуру организовали по максимально открытой модели, принять участие могут избиратели, верифицированные через портал "Госуслуг". В качестве выборщиков уже зарегистрировались более шести миллионов человек, сделать это на специальном сайте можно вплоть до 28 мая.
По данным федерального оргкомитета праймериз, в этом году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.
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Среди участников более 60 процентов представляют бизнес — 2147 человек и волонтерское движение — 1765 человек. Кроме того, заявки подали работники образования (763 человека), медицины (208), культуры (202), муниципального управления (501). Средний возраст кандидата — 41 год, 70 процентов зарегистрировавшихся — мужчины.
По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования Александра Карелина, 52 процента кандидатов беспартийные, а 48 — члены "Единой России".
Помимо праймериз в интернете, 30 мая в 42 регионах пройдет очное голосование на избирательных участках.
Партия запустила региональный ситуационный центр, где избиратели, кандидаты и представители СМИ могут получить консультации и разъяснения.
Итоги праймериз подведут 1 июня, а окончательные списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.
Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября.
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