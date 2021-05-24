https://ria.ru/20210524/golosovanie-1733654657.html

В "Единой России" началось предварительное голосование

В "Единой России" началось предварительное голосование - РИА Новости, 24.05.2021

В "Единой России" началось предварительное голосование

В "Единой России" начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:32

2021-05-24T14:32

2021-05-24T16:55

россия

александр карелин

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В "Единой России" начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Предварительное голосование продлится до 30 мая.Процедуру организовали по максимально открытой модели, принять участие могут избиратели, верифицированные через портал "Госуслуг". В качестве выборщиков уже зарегистрировались более шести миллионов человек, сделать это на специальном сайте можно вплоть до 28 мая.По данным федерального оргкомитета праймериз, в этом году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.Среди участников более 60 процентов представляют бизнес — 2147 человек и волонтерское движение — 1765 человек. Кроме того, заявки подали работники образования (763 человека), медицины (208), культуры (202), муниципального управления (501). Средний возраст кандидата — 41 год, 70 процентов зарегистрировавшихся — мужчины.По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования Александра Карелина, 52 процента кандидатов беспартийные, а 48 — члены "Единой России".Помимо праймериз в интернете, 30 мая в 42 регионах пройдет очное голосование на избирательных участках.Партия запустила региональный ситуационный центр, где избиратели, кандидаты и представители СМИ могут получить консультации и разъяснения.Итоги праймериз подведут 1 июня, а окончательные списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября.

https://ria.ru/20210521/sezd-1733264202.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр карелин, госдума рф, единая россия, политика