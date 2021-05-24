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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/evrovidenie-1733699733.html
Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом
Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом - РИА Новости, 24.05.2021
Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом
Музыкант Юрий Лоза назвал "бредом" предложение запретить российскому профессиональному жюри "Евровидения" оценивать артистов из Украины, так как это бы... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:37
2021-05-24T19:14
шоу-бизнес
культура
евровидение-2021
юрий лоза
италия
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза назвал "бредом" предложение запретить российскому профессиональному жюри "Евровидения" оценивать артистов из Украины, так как это бы навредило самим украинским участникам - ограничило потенциально возможное количество баллов.Ранее член профессионального жюри "Евровидения-2021" от Украины Игорь Кондратюк в колонке для украинского "Обозревателя" предложил изменить правила конкурса. По его словам, необходимо скорректировать критерии оценки, запретив представителям России судить коллег из Украины и наоборот, так как он считает "аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора".При этом слова о "стране-агрессоре" Лоза назвал "чепухой".По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.
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шоу-бизнес, евровидение-2021, юрий лоза, италия, украина

Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом

17:37 24.05.2021 (обновлено: 19:14 24.05.2021)
 
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВыступление Манижи в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Выступление Манижи в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза назвал "бредом" предложение запретить российскому профессиональному жюри "Евровидения" оценивать артистов из Украины, так как это бы навредило самим украинским участникам - ограничило потенциально возможное количество баллов.
Ранее член профессионального жюри "Евровидения-2021" от Украины Игорь Кондратюк в колонке для украинского "Обозревателя" предложил изменить правила конкурса. По его словам, необходимо скорректировать критерии оценки, запретив представителям России судить коллег из Украины и наоборот, так как он считает "аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора".
"Понимаете, в чем дело, вы сразу ограничиваете количество баллов, которое может получить та или другая страна. Как так, ну что за бред?" - сказал Лоза в разговоре с РИА Новости.
При этом слова о "стране-агрессоре" Лоза назвал "чепухой".
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.
"Да здравствует музыка": как прошел финал Евровидения-2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме
1 из 15

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

Группа Maneskin (Италия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
2 из 15

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter Dejong

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

Певица Барбара Прави (Франция) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
3 из 15

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
4 из 15

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
5 из 15

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

Журналисты в пресс-центре во время выступления певицы Манижи (Россия) в финале конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
6 из 15

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

Певица Дестини Чукуньере (Мальта) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
7 из 15

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

Певица Элена Цагрину (Кипр) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
8 из 15

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

© AP Photo / Peter Dejong
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

Певица Эден Алене (Израиль) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
9 из 15

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

Группа Dai & Gagnamagni (Исландия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
10 из 15

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

Певица Стефания (Греция) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
11 из 15

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

Певица Наталья Гордиенко (Молдавия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
12 из 15

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

Певица Самира Эфенди (Азербайджан) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
13 из 15

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

Певец TIX (Норвегия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
14 из 15

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

Певец Jendrik Sigwart (Германия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
15 из 15

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
1 из 15

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
2 из 15

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

© AP Photo / Peter Dejong
3 из 15

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

© AP Photo / Peter Dejong
4 из 15

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
5 из 15

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
6 из 15

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
8 из 15

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

© AP Photo / Peter Dejong
9 из 15

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
10 из 15

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
11 из 15

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
12 из 15

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
13 из 15

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

© AP Photo / Peter Dejong
14 из 15

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
15 из 15

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
 
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