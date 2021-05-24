https://ria.ru/20210524/evrovidenie-1733699733.html

Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом

Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом - РИА Новости, 24.05.2021

Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом

Музыкант Юрий Лоза назвал "бредом" предложение запретить российскому профессиональному жюри "Евровидения" оценивать артистов из Украины, так как это бы... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:37

2021-05-24T17:37

2021-05-24T19:14

шоу-бизнес

культура

евровидение-2021

юрий лоза

италия

украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза назвал "бредом" предложение запретить российскому профессиональному жюри "Евровидения" оценивать артистов из Украины, так как это бы навредило самим украинским участникам - ограничило потенциально возможное количество баллов.Ранее член профессионального жюри "Евровидения-2021" от Украины Игорь Кондратюк в колонке для украинского "Обозревателя" предложил изменить правила конкурса. По его словам, необходимо скорректировать критерии оценки, запретив представителям России судить коллег из Украины и наоборот, так как он считает "аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора".При этом слова о "стране-агрессоре" Лоза назвал "чепухой".По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.

италия

украина

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шоу-бизнес, евровидение-2021, юрий лоза, италия, украина