Лоза назвал идею украинского жюри изменить правила Евровидения бредом
Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".
Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".
Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.
Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.
Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.
Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.
Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.
Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.
"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.
"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.
Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).
Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).
В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).
В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).
Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).
Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).
Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.
Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.
Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).
Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).
Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).
Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).
В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).
В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).
Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).
Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).
Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).
Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).
Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".
Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.
Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.
Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.
"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.
Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).
В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).
Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).
Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.
Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).
Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).
В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).
Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).
Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).