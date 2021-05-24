https://ria.ru/20210524/evrovidenie-1733629262.html

Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала

Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала - РИА Новости, 24.05.2021

Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала

Музыкальный конкурс Евровидение, прошедший в Роттердаме с 18 по 22 мая, на онлайн-ресурсах Первого канала собрал более 20 миллионов просмотров, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:47

2021-05-24T12:47

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкальный конкурс Евровидение, прошедший в Роттердаме с 18 по 22 мая, на онлайн-ресурсах Первого канала собрал более 20 миллионов просмотров, сообщили в пресс-службе вещателя."18-22 мая в Роттердаме прошел ежегодный конкурс песни "‎Евровидение". Первый канал транслировал полуфиналы и финал в прямом эфире, а также на своих онлайн-ресурсах. На сайте и в официальных группах Первого в соцсетях в прямом эфире и в записи Евровидение набрало более 20 миллионов просмотров", - говорится в пресс-релизе.Трансляции в Одноклассниках и ВКонтакте суммарно собрали более 12 миллионов просмотров от 6,5 миллионов зрителей. Из них более 5 миллионов просмотров пришлись на прямые эфиры полуфиналов "‎Евровидения" 18 и 20 мая. Выступление Манижи привлекло наивысшее внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал собрал в 4 раза больше просмотров, чем второй. Чаще пользователи следили за трансляциями с помощью мобильных приложений соцсетей.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ 9 место.

https://ria.ru/20210524/evrovidenie-1733583158.html

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новости культуры, евровидение-2021, россия, первый канал (телеканал)