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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210524/evrovidenie-1733629262.html
Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала
Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала - РИА Новости, 24.05.2021
Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала
Музыкальный конкурс Евровидение, прошедший в Роттердаме с 18 по 22 мая, на онлайн-ресурсах Первого канала собрал более 20 миллионов просмотров, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:47
2021-05-24T13:27
новости культуры
евровидение — 2021
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкальный конкурс Евровидение, прошедший в Роттердаме с 18 по 22 мая, на онлайн-ресурсах Первого канала собрал более 20 миллионов просмотров, сообщили в пресс-службе вещателя."18-22 мая в Роттердаме прошел ежегодный конкурс песни "‎Евровидение". Первый канал транслировал полуфиналы и финал в прямом эфире, а также на своих онлайн-ресурсах. На сайте и в официальных группах Первого в соцсетях в прямом эфире и в записи Евровидение набрало более 20 миллионов просмотров", - говорится в пресс-релизе.Трансляции в Одноклассниках и ВКонтакте суммарно собрали более 12 миллионов просмотров от 6,5 миллионов зрителей. Из них более 5 миллионов просмотров пришлись на прямые эфиры полуфиналов "‎Евровидения" 18 и 20 мая. Выступление Манижи привлекло наивысшее внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал собрал в 4 раза больше просмотров, чем второй. Чаще пользователи следили за трансляциями с помощью мобильных приложений соцсетей.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ 9 место.
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новости культуры, евровидение-2021, россия, первый канал (телеканал)

Более 20 миллионов людей смотрели Евровидение на ресурсах Первого канала

12:47 24.05.2021 (обновлено: 13:27 24.05.2021)
 
© REUTERS / Piroschka van de Wouw Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"
Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Музыкальный конкурс Евровидение, прошедший в Роттердаме с 18 по 22 мая, на онлайн-ресурсах Первого канала собрал более 20 миллионов просмотров, сообщили в пресс-службе вещателя.
"18-22 мая в Роттердаме прошел ежегодный конкурс песни "‎Евровидение". Первый канал транслировал полуфиналы и финал в прямом эфире, а также на своих онлайн-ресурсах. На сайте и в официальных группах Первого в соцсетях в прямом эфире и в записи Евровидение набрало более 20 миллионов просмотров", - говорится в пресс-релизе.
Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 04:15Евровидение — 2021
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
Трансляции в Одноклассниках и ВКонтакте суммарно собрали более 12 миллионов просмотров от 6,5 миллионов зрителей. Из них более 5 миллионов просмотров пришлись на прямые эфиры полуфиналов "‎Евровидения" 18 и 20 мая. Выступление Манижи привлекло наивысшее внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал собрал в 4 раза больше просмотров, чем второй. Чаще пользователи следили за трансляциями с помощью мобильных приложений соцсетей.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку,​ заняв​ 9 место.
"Да здравствует музыка": как прошел финал Евровидения-2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме
1 из 15

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

Группа Maneskin (Италия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
2 из 15

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter Dejong

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

Певица Барбара Прави (Франция) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
3 из 15

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
4 из 15

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
5 из 15

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

Журналисты в пресс-центре во время выступления певицы Манижи (Россия) в финале конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
6 из 15

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

Певица Дестини Чукуньере (Мальта) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
7 из 15

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

Певица Элена Цагрину (Кипр) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
8 из 15

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

© AP Photo / Peter Dejong
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

Певица Эден Алене (Израиль) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
9 из 15

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

Группа Dai & Gagnamagni (Исландия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
10 из 15

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

Певица Стефания (Греция) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
11 из 15

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

Певица Наталья Гордиенко (Молдавия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
12 из 15

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Peter Dejong

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

Певица Самира Эфенди (Азербайджан) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
13 из 15

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

Певец TIX (Норвегия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
14 из 15

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

Певец Jendrik Sigwart (Германия) выступает в финале песенного конкурса Евровидение-2021
15 из 15

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
1 из 15

Накануне в Роттердаме прошел финал Евровидения-2021.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
2 из 15

Победителем конкурса стала итальянская группа Måneskin с песней "Zittii E Buoni".

© AP Photo / Peter Dejong
3 из 15

Второе место завоевала французская певица Барбара Прави.

© AP Photo / Peter Dejong
4 из 15

Российская представительница Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
5 из 15

Артистка выступила в огромном платье, символизирующем многовековые устои, которые не дают женщине освободиться.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
6 из 15

"Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал!" — сказала Манижа журналистам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15

Конкурс проводился в юбилейный — 65-й раз (на фото: мальтийская певица Дестини Чукуньере).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
8 из 15

В состязании приняли участие исполнители из 39 государств, в финал прошли 26 стран (на фото: представительница Кипра Элена Цагрину).

© AP Photo / Peter Dejong
9 из 15

Выступления проходят в прямом эфире с обязательным использованием "живого" пения (на фото: израильская артистка Эден Алене).

© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
10 из 15

Исключением стала исландская группа, чей номер показали в записи из-за COVID-19 у члена делегации.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
11 из 15

Голосование поделено на две части: свой выбор делают как профессиональное жюри, так и телезрители (на фото: греческая певица Стефания).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
12 из 15

Победителем признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков (на фото: артистка из Молдавии Наталья Гордиенко).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
13 из 15

В 2022 году Италия примет Евровидение на правах победителя конкурса (на фото: представительница Азербайджана Самира Эфенди).

© AP Photo / Peter Dejong
14 из 15

Для Италии этот успех стал третьим в истории (на фото: норвежский исполнитель TIX).

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
15 из 15

Предыдущая победа была одержана легендарным певцом Тото Кутуньо в 1990 году (на фото: немецкий артист Йендрик Зигварт).

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
 
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