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Эффективность "ЭпиВакКороны" выше у женщин, показало исследование
Эффективность "ЭпиВакКороны" выше у женщин, показало исследование - РИА Новости, 24.05.2021
Эффективность "ЭпиВакКороны" выше у женщин, показало исследование
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" выше у женщин, чем у мужчин, следует из материала научной статьи, опубликованной на сайте... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:29
2021-05-24T12:29
2021-05-24T12:40
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распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" выше у женщин, чем у мужчин, следует из материала научной статьи, опубликованной на сайте Роспотребнадзора.ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года была проведена вакцинация 1736 человек вакциной против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Расширенное наблюдение было проведено для 807 вакцинируемых, прошедших полный курс вакцинации и являющихся сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений, поясняет в материале.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцина "эпиваккорона", здоровье - общество