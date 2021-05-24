https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733625124.html

Эффективность "ЭпиВакКороны" выше у женщин, показало исследование

Эффективность "ЭпиВакКороны" выше у женщин, показало исследование - РИА Новости, 24.05.2021

Эффективность "ЭпиВакКороны" выше у женщин, показало исследование

Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" выше у женщин, чем у мужчин, следует из материала научной статьи, опубликованной на сайте... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:29

2021-05-24T12:29

2021-05-24T12:40

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" выше у женщин, чем у мужчин, следует из материала научной статьи, опубликованной на сайте Роспотребнадзора.ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года была проведена вакцинация 1736 человек вакциной против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Расширенное наблюдение было проведено для 807 вакцинируемых, прошедших полный курс вакцинации и являющихся сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений, поясняет в материале.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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