https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733624691.html

Пожилым людям рекомендовали вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона"

Пожилым людям рекомендовали вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 24.05.2021

Пожилым людям рекомендовали вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона"

Лицам старше 65 лет рекомендуется введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона" для повышения иммунологической эффективности, следует из материала научной статьи,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:28

2021-05-24T12:28

2021-05-24T14:56

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лицам старше 65 лет рекомендуется введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона" для повышения иммунологической эффективности, следует из материала научной статьи, опубликованной на сайте Роспотребнадзора.ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора за период с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года была проведена вакцинация 1736 человек препаратом против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанным ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". Расширенное наблюдение было проведено для 807 привитых, прошедших полный курс вакцинации и являющихся сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений, поясняется в материале."В целом иммунологическая эффективность вакцинации <...> характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение 3 дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в материале.В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили условия для введения трех доз вакцины."В настоящий момент проводится изучение эффективности и напряженности поствакцинального иммунитета у различных групп населения и отрабатываются разные схемы иммунизации. На первом этапе интервал составляет 14-21 день. В настоящее время также рассматривается вопрос о возможности введения третьей дозы вакцины у людей при так называемом синдроме засыпающего иммунного ответа", - сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733627460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество