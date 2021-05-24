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"Будут переговариваться годами". Эксперт рассказал о споре вокруг СНВ-3
"Будут переговариваться годами". Эксперт рассказал о споре вокруг СНВ-3 - РИА Новости, 24.05.2021
"Будут переговариваться годами". Эксперт рассказал о споре вокруг СНВ-3
Превышение США максимально возможных показателей по договору СНВ-3 является техническим, а не политическим вопросом и связано с неоднозначностью самого... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:28
2021-05-24T19:28
россия
евгений бужинский
договор снв-3
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Превышение США максимально возможных показателей по договору СНВ-3 является техническим, а не политическим вопросом и связано с неоднозначностью самого соглашения, стороны будут еще долго разбираться с этим, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Ранее МИД РФ опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, продленного ранее на пять лет. Согласно информации российского внешнеполитического ведомства, американская сторона после переоборудования в одностороннем порядке вывела из засчета 56 пусковых установок на подлодках и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н. Кроме того, США объявили еще четыре пусковые шахты "учебными"."Либо они должны пойти нам навстречу и что-то дополнительно уничтожить, дополнительно какие-то поставить либо физические, либо технические устройства, ограничения. Либо мы должны признать, что это в принципе соответствует (договору) и согласиться с американской позицией", - добавил он.Эксперт пояснил, что причиной разногласий российской и американской сторон является "конструктивная неопределенность" (constructive ambiguity), которая присуща любому подобному соглашению. В СНВ-3 не прописано, что именно нужно заменить и как переоборудовать технику, чтобы она считалась непригодной для использования ядерного вооружения."В ДОВСЕ или в РСМД было четко расписано, что, например, значит уничтожение танка – изымается цапфа, разбираются траки, все это расписано. А в СНВ процедура переоборудования не расписана", - добавил Бужинский.По словам генерал-лейтенанта, американцы могли заменить на ракете для подводных лодок Trident гибкую мембрану на железную крышку. Российская сторона в таком случае могла указать на то, что мембрану можно будет вернуть вместо крышки и сделать боеспособной, а также потребовать уничтожить более существенный элемент – паровую катапульту. Представители США могут не согласиться и сказать, что паровую катапульту можно будет использовать для других вооружений, неядерных.
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россия, евгений бужинский, договор снв-3, сша, безопасность, в мире

"Будут переговариваться годами". Эксперт рассказал о споре вокруг СНВ-3

19:28 24.05.2021
 
© PETRAS MALUKASТанки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
© PETRAS MALUKAS
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Превышение США максимально возможных показателей по договору СНВ-3 является техническим, а не политическим вопросом и связано с неоднозначностью самого соглашения, стороны будут еще долго разбираться с этим, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее МИД РФ опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, продленного ранее на пять лет. Согласно информации российского внешнеполитического ведомства, американская сторона после переоборудования в одностороннем порядке вывела из засчета 56 пусковых установок на подлодках и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н. Кроме того, США объявили еще четыре пусковые шахты "учебными".
"Будут переговариваться годами, естественно, в условиях такой политической конфронтации. Тут нужна добрая воля либо с нашей стороны, либо с американской … Выхода совершенно четкого, который толкует эту ситуацию в пользу одной из сторон, его не существует", - сказал Бужинский.
"Либо они должны пойти нам навстречу и что-то дополнительно уничтожить, дополнительно какие-то поставить либо физические, либо технические устройства, ограничения. Либо мы должны признать, что это в принципе соответствует (договору) и согласиться с американской позицией", - добавил он.
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Эксперт пояснил, что причиной разногласий российской и американской сторон является "конструктивная неопределенность" (constructive ambiguity), которая присуща любому подобному соглашению. В СНВ-3 не прописано, что именно нужно заменить и как переоборудовать технику, чтобы она считалась непригодной для использования ядерного вооружения.
"В ДОВСЕ или в РСМД было четко расписано, что, например, значит уничтожение танка – изымается цапфа, разбираются траки, все это расписано. А в СНВ процедура переоборудования не расписана", - добавил Бужинский.
По словам генерал-лейтенанта, американцы могли заменить на ракете для подводных лодок Trident гибкую мембрану на железную крышку. Российская сторона в таком случае могла указать на то, что мембрану можно будет вернуть вместо крышки и сделать боеспособной, а также потребовать уничтожить более существенный элемент – паровую катапульту. Представители США могут не согласиться и сказать, что паровую катапульту можно будет использовать для других вооружений, неядерных.
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РоссияЕвгений БужинскийДоговор СНВ-3СШАБезопасностьВ мире
 
 
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