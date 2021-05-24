https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733703914.html

Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией

Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией

Власти Великобритании требуют от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:56

2021-05-24T17:56

2021-05-24T19:33

ryanair

эдвард сноуден

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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Власти Великобритании требуют от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии."После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров", - написал в Twitter государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс.Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) запретило британским авиакомпаниям пролетать над территорией Белоруссии. Об этом в понедельник заявило ведомство."Управление гражданской авиации также направило уведомление всем авиакомпаниям, зарегистрированным в Великобритании, с просьбой не пролетать над территорией Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210524/icao-1733718263.html

белоруссия

вильнюс

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, вильнюс, сша, в мире