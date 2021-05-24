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Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией
Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией
Власти Великобритании требуют от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:56
2021-05-24T19:33
ryanair
эдвард сноуден
эво моралес
белоруссия
вильнюс
сша
в мире
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Власти Великобритании требуют от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии."После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров", - написал в Twitter государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс.Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) запретило британским авиакомпаниям пролетать над территорией Белоруссии. Об этом в понедельник заявило ведомство."Управление гражданской авиации также направило уведомление всем авиакомпаниям, зарегистрированным в Великобритании, с просьбой не пролетать над территорией Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

Британия потребовала от авиакомпаний избегать полетов над Белоруссией

17:56 24.05.2021 (обновлено: 19:33 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Власти Великобритании требуют от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.
"После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров", - написал в Twitter государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс.
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Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) запретило британским авиакомпаниям пролетать над территорией Белоруссии. Об этом в понедельник заявило ведомство.
"Управление гражданской авиации также направило уведомление всем авиакомпаниям, зарегистрированным в Великобритании, с просьбой не пролетать над территорией Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
RyanairЭдвард СноуденЭво МоралесБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
 
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