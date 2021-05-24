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МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко приглашён вечером в понедельник в МИД Германии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:33
2021-05-24T17:33
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мид германии
минск
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко приглашён вечером в понедельник в МИД Германии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила в понедельник пресс-служба германского внешнеполитического ведомства."Предыдущие заявления белорусского правительства о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске абсурдны и не заслуживают доверия. Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. И нам нужна ясность по вопросу о благополучии Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Белоруссии в МИД. Беседу проведет статс-секретарь Мигель Бергер", - говорится в заявлении ведомства."В то же время главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном Европейском совете. Эта атака не может остаться без последствий", - заявили в МИД ФРГ.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/rakety-1733692323.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид германии, минск, белоруссия, в мире

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

17:33 24.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко приглашён вечером в понедельник в МИД Германии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила в понедельник пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.
"Предыдущие заявления белорусского правительства о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске абсурдны и не заслуживают доверия. Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. И нам нужна ясность по вопросу о благополучии Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Белоруссии в МИД. Беседу проведет статс-секретарь Мигель Бергер", - говорится в заявлении ведомства.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
17:05
В Минске опровергли сообщения об угрозах властей экипажу самолета Ryanair
"В то же время главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном Европейском совете. Эта атака не может остаться без последствий", - заявили в МИД ФРГ.
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
13:04
В Польше заявили о причастности россиян к инциденту с самолетом Ryanair
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМИД ГерманииМинскБелоруссияВ мире
 
 
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