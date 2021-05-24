https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733698900.html

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко приглашён вечером в понедельник в МИД Германии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:33

2021-05-24T17:33

2021-05-24T17:33

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

мид германии

минск

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко приглашён вечером в понедельник в МИД Германии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила в понедельник пресс-служба германского внешнеполитического ведомства."Предыдущие заявления белорусского правительства о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске абсурдны и не заслуживают доверия. Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. И нам нужна ясность по вопросу о благополучии Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Белоруссии в МИД. Беседу проведет статс-секретарь Мигель Бергер", - говорится в заявлении ведомства."В то же время главы государств и правительств ЕС обсудят последствия на сегодняшнем неформальном Европейском совете. Эта атака не может остаться без последствий", - заявили в МИД ФРГ.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/rakety-1733692323.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733631975.html

минск

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид германии, минск, белоруссия, в мире