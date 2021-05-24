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В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа" - РИА Новости, 24.05.2021
В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, отметив, что одной из ответных мер... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:24
2021-05-24T01:24
2021-05-24T01:24
задержание основателя telegram-канала nexta
александер де кро
ryanair
белавиа
брюссель
следственный комитет россии (ск рф)
бельгия
минск
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, отметив, что одной из ответных мер Евросоюза против Белоруссии может стать запрет на посадку в ЕС самолетов белорусской национальной авиакомпании "Белавиа".Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске
2021-05-24T01:24
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РИА Новости
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видео, задержание основателя telegram-канала nexta, александер де кро, ryanair, белавиа, брюссель, следственный комитет россии (ск рф), бельгия, минск, белоруссия, вильнюс, в мире