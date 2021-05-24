https://ria.ru/20210524/belavia-1733580336.html

В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"

В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа" - РИА Новости, 24.05.2021

В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, отметив, что одной из ответных мер... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:24

2021-05-24T01:24

2021-05-24T01:24

задержание основателя telegram-канала nexta

александер де кро

ryanair

белавиа

брюссель

следственный комитет россии (ск рф)

бельгия

минск

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, отметив, что одной из ответных мер Евросоюза против Белоруссии может стать запрет на посадку в ЕС самолетов белорусской национальной авиакомпании "Белавиа".Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

брюссель

бельгия

минск

белоруссия

вильнюс

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Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске 2021-05-24T01:24 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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