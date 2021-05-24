https://ria.ru/20210524/avstraliya-1733335033.html
В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе
В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе - РИА Новости, 24.05.2021
В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе
Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:23
2021-05-24T02:23
2021-05-24T02:23
туризм
туризм
новости - туризм
квинсленд
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152504/87/1525048780_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_18723399a43f24db8fd9dc075c9dcf3c.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере гостеприимства переселенцам, сообщает UPI.Премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук объявила, что регион — одно из самых красивых мест в мире, и он успешно восстанавливается после карантина, но ощущает острую нехватку работников в сфере гостеприимства. По ее словам, нужны повара в кафе, официанты, бармены, гиды, спасатели на пляже, матросы на экскурсионные судна, отправляющиеся к Большому Барьерному рифу. "Берите друзей, приезжайте работать в туристические компании и живите в райском месте", — призывает чиновник.В рамках проекта "Работа в раю", который начинает работать с 1 июля, переселенцам из других мест будет выплачено 1165 американских долларов на обустройство, на дорогу — еще 195 долларов. Также им будет предоставлено недорогое жилье. Правительство штата готово выделить 7,5 миллионов долларов на эти нужны.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
квинсленд
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152504/87/1525048780_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8840f133f0565531271ca4318a5f1ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, квинсленд, австралия
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере гостеприимства переселенцам, сообщает
UPI.
Премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук объявила, что регион — одно из самых красивых мест в мире, и он успешно восстанавливается после карантина, но ощущает острую нехватку работников в сфере гостеприимства.
По ее словам, нужны повара в кафе, официанты, бармены, гиды, спасатели на пляже, матросы на экскурсионные судна, отправляющиеся к Большому Барьерному рифу. "Берите друзей, приезжайте работать в туристические компании и живите в райском месте", — призывает чиновник.
В рамках проекта "Работа в раю", который начинает работать с 1 июля, переселенцам из других мест будет выплачено 1165 американских долларов на обустройство, на дорогу — еще 195 долларов. Также им будет предоставлено недорогое жилье. Правительство штата готово выделить 7,5 миллионов долларов на эти нужны.