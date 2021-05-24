https://ria.ru/20210524/avstraliya-1733335033.html

В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе

В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе - РИА Новости, 24.05.2021

В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе

Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:23

2021-05-24T02:23

2021-05-24T02:23

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квинсленд

австралия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере гостеприимства переселенцам, сообщает UPI.Премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук объявила, что регион — одно из самых красивых мест в мире, и он успешно восстанавливается после карантина, но ощущает острую нехватку работников в сфере гостеприимства. По ее словам, нужны повара в кафе, официанты, бармены, гиды, спасатели на пляже, матросы на экскурсионные судна, отправляющиеся к Большому Барьерному рифу. "Берите друзей, приезжайте работать в туристические компании и живите в райском месте", — призывает чиновник.В рамках проекта "Работа в раю", который начинает работать с 1 июля, переселенцам из других мест будет выплачено 1165 американских долларов на обустройство, на дорогу — еще 195 долларов. Также им будет предоставлено недорогое жилье. Правительство штата готово выделить 7,5 миллионов долларов на эти нужны.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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