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Туризм
https://ria.ru/20210524/avstraliya-1733335033.html
В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе
В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе - РИА Новости, 24.05.2021
В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе
Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:23
2021-05-24T02:23
туризм
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квинсленд
австралия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере гостеприимства переселенцам, сообщает UPI.Премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук объявила, что регион — одно из самых красивых мест в мире, и он успешно восстанавливается после карантина, но ощущает острую нехватку работников в сфере гостеприимства. По ее словам, нужны повара в кафе, официанты, бармены, гиды, спасатели на пляже, матросы на экскурсионные судна, отправляющиеся к Большому Барьерному рифу. "Берите друзей, приезжайте работать в туристические компании и живите в райском месте", — призывает чиновник.В рамках проекта "Работа в раю", который начинает работать с 1 июля, переселенцам из других мест будет выплачено 1165 американских долларов на обустройство, на дорогу — еще 195 долларов. Также им будет предоставлено недорогое жилье. Правительство штата готово выделить 7,5 миллионов долларов на эти нужны.
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туризм, новости - туризм, квинсленд, австралия

В Австралии заплатят деньги переселенцам, желающим работать в турсекторе

02:23 24.05.2021
 
© Depositphotos / filipefrazaoБольшой Барьерный риф в штате Квинсленд, Австралия
Большой Барьерный риф в штате Квинсленд, Австралия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / filipefrazao
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство австралийского штата Квинсленд пытается компенсировать нехватку рабочей силы, предлагая более тысячи долларов готовым работать в сфере гостеприимства переселенцам, сообщает UPI.
Премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук объявила, что регион — одно из самых красивых мест в мире, и он успешно восстанавливается после карантина, но ощущает острую нехватку работников в сфере гостеприимства.
По ее словам, нужны повара в кафе, официанты, бармены, гиды, спасатели на пляже, матросы на экскурсионные судна, отправляющиеся к Большому Барьерному рифу. "Берите друзей, приезжайте работать в туристические компании и живите в райском месте", — призывает чиновник.
В рамках проекта "Работа в раю", который начинает работать с 1 июля, переселенцам из других мест будет выплачено 1165 американских долларов на обустройство, на дорогу — еще 195 долларов. Также им будет предоставлено недорогое жилье. Правительство штата готово выделить 7,5 миллионов долларов на эти нужны.
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