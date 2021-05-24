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Главы стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии
Главы стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021
Главы стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии
Президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции против этой страны после инцидента с самолетом компании Ryanair в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:30
2021-05-24T14:30
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
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белоруссия
литва
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции против этой страны после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске, сообщила канцелярия главы Эстонии.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник провела по интернету переговоры с коллегами из Латвии и Литвы Эгилсом Левитсом и Гитанасом Науседой в связи с инцидентом с самолетом Ryanair."По мнению президентов трех стран Балтии, в связи с инцидентом необходимо срочно освободить похищенных пассажиров, закрыть воздушное пространство Белоруссии для международных полетов и прекратить авиасообщение с этой страной, а также ввести строгие и эффективные санкции на уровне Европейского союза в отношении лиц, совершивших теракт, и белорусского режима", - говорится в сообщении канцелярии.Кальюлайд считает, что захват самолета является "актом государственного терроризма". "Остальной мир должен прекратить обращаться с белорусским режимом в шелковых перчатках, и мы должны использовать все мирные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы оказать давление на этот режим", - заявила президент Эстонии после переговоров с балтийскими коллегами.Она также отметила, что считает разумным прекратить любой транзит через Белоруссию. "Как и в случае с санкциями, это неизбежно скажется на государствах-членах Европейского союза, нашем бизнесе и наших людях, но мы не должны рисковать жизнями людей. А вчерашний день показал, что эта угроза реальна", - цитирует Кальюлайд президентская канцелярия.По словам Кальюлайд, Эстония как непостоянный член Совета Безопасности ООН также планирует как можно скорее инициировать обсуждение в Совете инцидента в аэропорту Минска.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

Главы стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии

14:30 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции против этой страны после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске, сообщила канцелярия главы Эстонии.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник провела по интернету переговоры с коллегами из Латвии и Литвы Эгилсом Левитсом и Гитанасом Науседой в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.
"По мнению президентов трех стран Балтии, в связи с инцидентом необходимо срочно освободить похищенных пассажиров, закрыть воздушное пространство Белоруссии для международных полетов и прекратить авиасообщение с этой страной, а также ввести строгие и эффективные санкции на уровне Европейского союза в отношении лиц, совершивших теракт, и белорусского режима", - говорится в сообщении канцелярии.
Кальюлайд считает, что захват самолета является "актом государственного терроризма". "Остальной мир должен прекратить обращаться с белорусским режимом в шелковых перчатках, и мы должны использовать все мирные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы оказать давление на этот режим", - заявила президент Эстонии после переговоров с балтийскими коллегами.
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Она также отметила, что считает разумным прекратить любой транзит через Белоруссию. "Как и в случае с санкциями, это неизбежно скажется на государствах-членах Европейского союза, нашем бизнесе и наших людях, но мы не должны рисковать жизнями людей. А вчерашний день показал, что эта угроза реальна", - цитирует Кальюлайд президентская канцелярия.
По словам Кальюлайд, Эстония как непостоянный член Совета Безопасности ООН также планирует как можно скорее инициировать обсуждение в Совете инцидента в аэропорту Минска.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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