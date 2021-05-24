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Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке
Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 24.05.2021
Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке
Сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:53
2021-05-24T12:53
россия
единая россия
ростелеком
технологии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз, сообщили в пресс-службе партии.Пресс-служба также сообщила со ссылкой на данные Ростелекома, что фиксируются практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования ЕР. Отмечается, что DDoS в таких случаях "часто служит лишь отвлекающим маневром"."Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", - передает пресс-служба партии слова вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова.Накануне партия также сообщала, что сайт ЕР подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов, сайт предварительного голосования тоже зафиксировал тогда многочисленные попытки атак.
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россия, единая россия, ростелеком, технологии

Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке

12:53 24.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз, сообщили в пресс-службе партии.
"Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных ip-адресов превышает 15 тысяч в секунду. На проведении процедуры это никак не отразится. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме", - сообщил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев, которого цитирует пресс-служба.
Пресс-служба также сообщила со ссылкой на данные Ростелекома, что фиксируются практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования ЕР. Отмечается, что DDoS в таких случаях "часто служит лишь отвлекающим маневром".
"Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", - передает пресс-служба партии слова вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова.
Накануне партия также сообщала, что сайт ЕР подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов, сайт предварительного голосования тоже зафиксировал тогда многочисленные попытки атак.
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