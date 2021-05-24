https://ria.ru/20210524/ataka-1733630403.html

Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке

Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 24.05.2021

Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке

Сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:53

2021-05-24T12:53

2021-05-24T12:53

россия

единая россия

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз, сообщили в пресс-службе партии.Пресс-служба также сообщила со ссылкой на данные Ростелекома, что фиксируются практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования ЕР. Отмечается, что DDoS в таких случаях "часто служит лишь отвлекающим маневром"."Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", - передает пресс-служба партии слова вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова.Накануне партия также сообщала, что сайт ЕР подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов, сайт предварительного голосования тоже зафиксировал тогда многочисленные попытки атак.

https://ria.ru/20210520/kiberataka-1733216574.html

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россия, единая россия, ростелеком, технологии