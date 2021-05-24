Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз, сообщили в пресс-службе партии.
"Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных ip-адресов превышает 15 тысяч в секунду. На проведении процедуры это никак не отразится. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме", - сообщил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев, которого цитирует пресс-служба.
Пресс-служба также сообщила со ссылкой на данные Ростелекома, что фиксируются практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования ЕР. Отмечается, что DDoS в таких случаях "часто служит лишь отвлекающим маневром".
"Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает", - передает пресс-служба партии слова вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова.
Накануне партия также сообщала, что сайт ЕР подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов, сайт предварительного голосования тоже зафиксировал тогда многочисленные попытки атак.