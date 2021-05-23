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В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией
В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией - РИА Новости, 23.05.2021
В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание белорусскими властями основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:27
2021-05-23T23:12
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
мвд белоруссии
вячеслав лысаков
александр лукашенко
госдума рф
минск
белоруссия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание белорусскими властями основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича "блестящей операцией" спецслужб страны.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Он добавил, что все происшедшее - это "серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов".Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210523/khaderzhanie-1733554373.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мвд белоруссии, вячеслав лысаков, александр лукашенко, госдума рф, минск, белоруссия, в мире

В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией

19:27 23.05.2021 (обновлено: 23:12 23.05.2021)
 
© REUTERS / STRINGERРоман Протасевич в суде города Минска
Роман Протасевич в суде города Минска - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / STRINGER
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание белорусскими властями основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича "блестящей операцией" спецслужб страны.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

"Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, "приняли" в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки (президента Белоруссии Александра Лукашенко – ред.)", - написал Лысаков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все происшедшее - это "серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов".
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
19:00
Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске
Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
17:25
Лидер Литвы заявил, что самолет Ryanair принудили к посадке в Минске
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairМВД БелоруссииВячеслав ЛысаковАлександр ЛукашенкоГосдума РФМинскБелоруссияВ мире
 
 
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