В Госдуме назвали задержание Протасевича блестящей спецоперацией
19:27 23.05.2021 (обновлено: 23:12 23.05.2021)
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание белорусскими властями основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича "блестящей операцией" спецслужб страны.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.
"Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, "приняли" в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки (президента Белоруссии Александра Лукашенко – ред.)", - написал Лысаков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все происшедшее - это "серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов".
Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.