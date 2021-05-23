В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.
"Шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают писк комара или лай Моськи. Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам. Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым не просит воды из Украины и не нуждается в подачках киевских властей.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.