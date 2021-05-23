https://ria.ru/20210523/shantazh-1733520318.html

В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком

В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком - РИА Новости, 23.05.2021

В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T12:18

2021-05-23T12:18

2021-05-23T12:18

олег николенко

россия

михаил шеремет

мид украины

госдума рф

симферополь

республика крым

киев

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.По его словам, Крым не просит воды из Украины и не нуждается в подачках киевских властей.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210523/krym-1733509022.html

россия

симферополь

республика крым

киев

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олег николенко, россия, михаил шеремет, мид украины, госдума рф, симферополь, республика крым, киев, политика