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В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком
В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком - РИА Новости, 23.05.2021
В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:18
2021-05-23T12:18
олег николенко
россия
михаил шеремет
мид украины
госдума рф
симферополь
республика крым
киев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.По его словам, Крым не просит воды из Украины и не нуждается в подачках киевских властей.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210523/krym-1733509022.html
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олег николенко, россия, михаил шеремет, мид украины, госдума рф, симферополь, республика крым, киев, политика

В Госдуме сравнили условия Киева по подаче воды с комариным писком

12:18 23.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить шантаж относительно возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его "демилитаризации и деоккупации". По его мнению, всю воду на полуострове потратили российские военные. При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.
"Шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают писк комара или лай Моськи. Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам. Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым не просит воды из Украины и не нуждается в подачках киевских властей.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 09:46
В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
 
Олег НиколенкоРоссияМихаил ШереметМИД УкраиныГосдума РФСимферопольРеспублика КрымКиевПолитика
 
 
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