https://ria.ru/20210523/samolet-1733576542.html

Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске

Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к лицам, ответственным за инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, необходимо применить санкции, и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-23T23:59

2021-05-23T23:59

2021-05-24T00:01

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

урсула фон дер ляйен

следственный комитет россии (ск рф)

еврокомиссия

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к лицам, ответственным за инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, необходимо применить санкции, и призвала к немедленному освобождению журналиста Романа Протасевича."Возмутительное и незаконное поведение режима в Белоруссии будет иметь последствия. К лицам, ответственным за угон самолета Ryanair, должны быть применены санкции. Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала фон дер Ляйен в Twitter.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

минск

белоруссия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, урсула фон дер ляйен, следственный комитет россии (ск рф), еврокомиссия, минск, белоруссия, вильнюс, в мире