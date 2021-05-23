https://ria.ru/20210523/samolet-1733570111.html

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске - РИА Новости, 23.05.2021

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске

Ранее экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту литовской столицы,... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:51

2021-05-23T21:51

2021-05-23T22:44

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

flightradar24

миг-29

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

вильнюс

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ВИЛЬНЮС, 23 мая – РИА Новости. Ранее экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту литовской столицы, следует из информации авиационного портала Flightradar24.Самолет приземлился в 21:27 по московскому времени.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

минск

белоруссия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, flightradar24, миг-29, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире