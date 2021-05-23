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Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске
Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске - РИА Новости, 23.05.2021
Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске
Ранее экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту литовской столицы,... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T21:51
2021-05-23T22:44
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
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белоруссия
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ВИЛЬНЮС, 23 мая – РИА Новости. Ранее экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту литовской столицы, следует из информации авиационного портала Flightradar24.Самолет приземлился в 21:27 по московскому времени.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, flightradar24, миг-29, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе после экстренной посадки в Минске

21:51 23.05.2021 (обновлено: 22:44 23.05.2021)
 
© AP Photo / Shawn PogatchnikСамолет авиакомпании Ryanair. Аэропорт Дублина, Ирландия. Архивное фото
Самолет авиакомпании Ryanair. Аэропорт Дублина, Ирландия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / Shawn Pogatchnik
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 23 мая – РИА Новости. Ранее экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту литовской столицы, следует из информации авиационного портала Flightradar24.
Самолет приземлился в 21:27 по московскому времени.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
19:41
Греция обвинила Минск в государственном авиапиратстве
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что информация о минировании не подтвердилась. СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.
В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairFlightradar24МиГ-29Следственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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