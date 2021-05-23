https://ria.ru/20210523/pogoda-1733494647.html

На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды

На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды - РИА Новости, 23.05.2021

На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды

Шестнадцать человек погибли, еще пятеро пропали без вести во время проведения ультрамарафона в провинции Ганьсу на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T01:03

2021-05-23T01:03

2021-05-23T08:10

китай

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли, еще пятеро пропали без вести во время проведения ультрамарафона в провинции Ганьсу на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался в субботу утром недалеко от города Байинь. Во время забега на регион обрушилась плохая погода, но какая именно - не уточняется. На 3.00 (22.00 мск субботы) спасательные бригады подтвердили гибель 16 человек, операция по поиску пяти пропавших без вести еще продолжается.Согласно данным спасательного штаба, которые приводит Синьхуа, днем в субботу пошел град, шквальный ветер обрушился на высокогорный этап марафона. Из-за резкого похолодания участники почувствовали физический дискомфорт, сообщается, что у них опустилась температура тела.Местные власти организовали команду из 700 спасателей на поиски пропавших.По данным агентства, 151 участник марафона из 172 был эвакуирован с дистанции, пять человек с легкими травмами были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.По данным китайского издания People's Daily, в результате сильных дождей, которые прошли в регионе, погибли 15 спортсменов, еще шесть пропали.Ультрамарафон приостановили.

https://ria.ru/20210522/shtorm-1733477805.html

китай

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