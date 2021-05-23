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Солиста группы Måneskin заподозрили в приеме наркотиков на Евровидении
Солиста группы Måneskin заподозрили в приеме наркотиков на Евровидении - РИА Новости, 23.05.2021
Солиста группы Måneskin заподозрили в приеме наркотиков на Евровидении
Солиста победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков после кадров с трансляции конкурса. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:52
2021-05-23T14:42
евровидение-2021
италия
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Солиста победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков после кадров с трансляции конкурса.На видео видно, как во время выступления артистов из других стран певец наклоняется к столу, что вызвало дискуссии среди пользователей Сети о его возможной наркозависимости.На пресс-конференции Дамиано опроверг эту информацию, заявив, что на опубликованных кадрах он собирает осколки стакана, разбитого гитаристом группы, а не принимает наркотики.Måneskin – итальянская рок-группа, состоящую из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на "Евровидении".
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евровидение-2021, италия, в мире

Солиста группы Måneskin заподозрили в приеме наркотиков на Евровидении

10:52 23.05.2021 (обновлено: 14:42 23.05.2021)
 
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWИтальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Солиста победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков после кадров с трансляции конкурса.
На видео видно, как во время выступления артистов из других стран певец наклоняется к столу, что вызвало дискуссии среди пользователей Сети о его возможной наркозависимости.
На пресс-конференции Дамиано опроверг эту информацию, заявив, что на опубликованных кадрах он собирает осколки стакана, разбитого гитаристом группы, а не принимает наркотики.
Måneskin – итальянская рок-группа, состоящую из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на "Евровидении".
 
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