https://ria.ru/20210523/kosmos-1733495513.html

Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity

Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity - РИА Новости, 23.05.2021

Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity

Американская компания Virgin Galactic заявила, что в субботу состоялся успешный третий испытательный полет космического корабля VSS Unity серии SpaceShipTwo c... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T01:35

2021-05-23T01:35

2021-05-23T05:00

virgin galactic

космос - риа наука

сша

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американская компания Virgin Galactic заявила, что в субботу состоялся успешный третий испытательный полет космического корабля VSS Unity серии SpaceShipTwo c двумя пилотами на борту.В феврале компания объявила, что откладывает испытательный полет на неопределенный срок для проведение дополнительных проверок.По словам гендиректора компании Майкла Колглейзера, сегодняшний полет продемонстрировал присущую для компании безопасность. "Космический туризм - это смелое и рискованное предприятие, и я горжусь нашей талантливой командой, которая воплотила в жизнь мечту о частных полетах в космос. Мы немедленно приступим к обработке данных, полученных в результате успешного испытательного полета", - заявил он.На запуске корабля присутствовал основатель компании Ричард Бренсон. "Рад быть на линии полета и наблюдать за первым полетом человека в космос с космодрома America, который выполняет Virgin Galactic ", - написал бизнесмен в Twitter.Согласно заявлению, во время полета Virgin Galactic выполнила ряд тестовых задач, в том числе провела научно-исследовательские эксперименты в рамках программы НАСА, испытала модернизированные средства управления полета. Корабль VSS Unity с двумя пилотами на борту успешно вернулся на Землю, сообщила компания в Twitter.Virgin Orbit входит в корпорацию британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Galactic, которая испытывает туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.Virgin Galactic планирует коммерческие полеты туристов на границу с космосом (100 километров) на суборбитальном корабле SpaceShipTwo. Ранее сообщалось, что заявки уже подали порядка 700 человек, многие из них внесли полный залог за стоимость полета, которая составляет 250 тысяч долларов. Планировалось, что первый пилотируемый полет может состояться в 2021 году.В прошлом декабре в ходе очередного испытания SpaceShipTwo после отделения от несущего самолета не смог включить двигатель, но благополучно вернулся на Землю.

https://ria.ru/20210521/roskosmos-1733224177.html

https://ria.ru/20210520/skafandr-1733132091.html

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virgin galactic, космос - риа наука, сша