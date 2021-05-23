https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733515395.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.05.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T11:02
2021-05-23T11:02
2021-05-23T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ - 0%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус в россии, россия, чукотский автономный округ, еврейская автономная область