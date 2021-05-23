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В ЦИК рассказали об электронном голосовании на выборах в Госдуму
В ЦИК рассказали об электронном голосовании на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.05.2021
В ЦИК рассказали об электронном голосовании на выборах в Госдуму
Электронная форма голосования на выборах в Госдуму будет доступна в Москве и в пяти-шести регионах, которые определит ЦИК исходя из уровня IT-грамотности и... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:32
2021-05-23T20:32
россия
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политика
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Электронная форма голосования на выборах в Госдуму будет доступна в Москве и в пяти-шести регионах, которые определит ЦИК исходя из уровня IT-грамотности и возможности вести там информационно-разъяснительную деятельность, заявил член ЦИК Антон Лопатин."В этот Единый день голосования мы планируем, что такая форма голосования пройдет в Москве точно, и еще Центральная избирательная комиссия определит порядка пяти-шести регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования. Из чего будет приниматься решение? Центральная избирательная комиссия определила критерии. Эти критерии связаны с уровнем IT-грамотности, с возможностью заняться в регионе информационно-разъяснительной деятельностью", - сказал Лопатин в ходе церемонии разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования.Выборы депутатов Госдумы планируются на Единый день голосования 19 сентября.
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россия, цик рф, госдума рф, москва, политика

В ЦИК рассказали об электронном голосовании на выборах в Госдуму

20:32 23.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в России
Досрочное голосование в России - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Электронная форма голосования на выборах в Госдуму будет доступна в Москве и в пяти-шести регионах, которые определит ЦИК исходя из уровня IT-грамотности и возможности вести там информационно-разъяснительную деятельность, заявил член ЦИК Антон Лопатин.
"В этот Единый день голосования мы планируем, что такая форма голосования пройдет в Москве точно, и еще Центральная избирательная комиссия определит порядка пяти-шести регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования. Из чего будет приниматься решение? Центральная избирательная комиссия определила критерии. Эти критерии связаны с уровнем IT-грамотности, с возможностью заняться в регионе информационно-разъяснительной деятельностью", - сказал Лопатин в ходе церемонии разделения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования.
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