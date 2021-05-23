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Победители Евровидения рассказали о своих планах
Победители Евровидения рассказали о своих планах - РИА Новости, 23.05.2021
Победители Евровидения рассказали о своих планах
Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T02:53
2021-05-23T02:53
2021-05-23T02:57
maneskin (итальянская рок-группа)
евровидение — 2021
евровидение-2021
роттердам
италия
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря", - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл "Chosen". В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".
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maneskin (итальянская рок-группа), евровидение-2021, роттердам, италия
РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия
. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
"Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря", - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.
Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.
Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл "Chosen". В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".
В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".