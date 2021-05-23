https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733498406.html

Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении

Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении - РИА Новости, 23.05.2021

Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении

Представители итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении", признались, что результаты голосования были неожиданными, они также поблагодарили... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T02:34

2021-05-23T02:34

2021-05-23T02:57

maneskin (итальянская рок-группа)

евровидение — 2021

евровидение-2021

роттердам

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733497502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6483a4f531df15de728caae345b4241.jpg

РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Представители итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении", признались, что результаты голосования были неожиданными, они также поблагодарили зрителей.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!" - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.Кроме того, музыканты поблагодарили поклонников и зрителей, отдавших голоса за их номер.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила на нем с песней Russian Woman.Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".

роттердам

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

maneskin (итальянская рок-группа), евровидение-2021, роттердам, италия