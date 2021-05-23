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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733498406.html
Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении - РИА Новости, 23.05.2021
Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
Представители итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении", признались, что результаты голосования были неожиданными, они также поблагодарили... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T02:34
2021-05-23T02:57
maneskin (итальянская рок-группа)
евровидение — 2021
евровидение-2021
роттердам
италия
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Представители итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении", признались, что результаты голосования были неожиданными, они также поблагодарили зрителей.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место."Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!" - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.Кроме того, музыканты поблагодарили поклонников и зрителей, отдавших голоса за их номер.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила на нем с песней Russian Woman.Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".
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maneskin (итальянская рок-группа), евровидение-2021, роттердам, италия

Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении

02:34 23.05.2021 (обновлено: 02:57 23.05.2021)
 
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWИтальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Måneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Читать ria.ru в
РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая - РИА Новости. Представители итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении", признались, что результаты голосования были неожиданными, они также поблагодарили зрителей.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.
"Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!" - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.
Кроме того, музыканты поблагодарили поклонников и зрителей, отдавших голоса за их номер.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВыступление итальянской группы Måneskin в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Выступление итальянской группы Måneskin в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Выступление итальянской группы Måneskin в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
"Это непередаваемое ощущение. Мы почувствовали, что все, что мы делали с того дня, когда мы встретились, начали выступать на улицах, все это имело смысл и стоило того… Быть признанными на таком высоком уровне для нас значит все", - сказал солист группы Давид Дамиано, отвечая на вопрос о чувствах после оглашения финальных результатов зрительского голосования.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила на нем с песней Russian Woman.
Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".
В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВыступление итальянской группы Måneskin в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Выступление итальянской группы Måneskin в финале конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Выступление итальянской группы Måneskin в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
 
Евровидение — 2021Maneskin (итальянская рок-группа)Евровидение-2021РоттердамИталия
 
 
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