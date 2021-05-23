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Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене

Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене - РИА Новости, 23.05.2021

Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене

Солист итальянской группы Måneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021. Видео инцидента опубликовал официальный аккаунт конкурса в... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T10:08

2021-05-23T10:08

2021-05-23T10:38

евровидение-2021

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Солист итальянской группы Måneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021. Видео инцидента опубликовал официальный аккаунт конкурса в Twitter.На кадрах музыканты делятся своими эмоциями и скачут по сцене. Однако басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает дыру в штанах солиста Давида Дамиано, что вызывает смех у всего коллектива.Måneskin – итальянская рок-группа, состоящую из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на "Евровидении".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, в мире