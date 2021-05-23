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Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене - РИА Новости, 23.05.2021
Победитель Евровидения-2021 от радости порвал штаны прямо на сцене
Солист итальянской группы Måneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021. Видео инцидента опубликовал официальный аккаунт конкурса в... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:08
2021-05-23T10:08
2021-05-23T10:38
евровидение-2021
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Солист итальянской группы Måneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021. Видео инцидента опубликовал официальный аккаунт конкурса в Twitter.На кадрах музыканты делятся своими эмоциями и скачут по сцене. Однако басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает дыру в штанах солиста Давида Дамиано, что вызывает смех у всего коллектива.Måneskin – итальянская рок-группа, состоящую из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на "Евровидении".
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евровидение-2021, в мире
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Солист итальянской группы Måneskin порвал штаны во время празднования победы на Евровидении-2021. Видео инцидента опубликовал официальный аккаунт конкурса в Twitter.
На кадрах музыканты делятся своими эмоциями и скачут по сцене. Однако басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает дыру в штанах солиста Давида Дамиано, что вызывает смех у всего коллектива.
Måneskin – итальянская рок-группа, состоящую из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на "Евровидении".