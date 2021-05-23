Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/donbass-1733513953.html
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 23.05.2021
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала у линии соприкосновения работу станции радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:50
2021-05-23T13:19
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f07774bfa5bca3a2c8752b47a54b18.jpg
ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала у линии соприкосновения работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков.По данным пресс-службы ведомства, станция "Буковель-АД" работала на подконтрольной Киеву территории в районе населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое. Таким образом силовики пытались подавить сигналы управления беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Эти факты подтверждаются отчетом СММ от 22 мая, добавил представитель пресс-службы."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — подчеркнул он.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики применяют средства РЭБ, чтобы помешать беспилотникам СММ ОБСЕ и скрыть размещение у линии соприкосновения вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, вступившие в силу в июле прошлого года, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и применения беспилотников, за исключением аппаратов миссии ОБСЕ. В последнее время напряженность в зоне конфликта усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20210522/postanovka-1733481061.html
https://ria.ru/20210520/donbass-1733185512.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35299bb939bbcb0b9601c8d786701ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе

10:50 23.05.2021 (обновлено: 13:19 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала у линии соприкосновения работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков.
По данным пресс-службы ведомства, станция "Буковель-АД" работала на подконтрольной Киеву территории в районе населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое. Таким образом силовики пытались подавить сигналы управления беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Эти факты подтверждаются отчетом СММ от 22 мая, добавил представитель пресс-службы.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — подчеркнул он.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 20:06
ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики применяют средства РЭБ, чтобы помешать беспилотникам СММ ОБСЕ и скрыть размещение у линии соприкосновения вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, вступившие в силу в июле прошлого года, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и применения беспилотников, за исключением аппаратов миссии ОБСЕ.
В последнее время напряженность в зоне конфликта усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
Украинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 18:39
Разведка ДНР обнаружила вооружение ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
23:12В горах Кабардино-Балкарии погиб гид группы альпинистов
23:09Литва призвала страны ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Лента новостейМолния