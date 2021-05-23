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В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 23.05.2021
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала у линии соприкосновения работу станции радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T10:50
2021-05-23T10:50
2021-05-23T13:19
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вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала у линии соприкосновения работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков.По данным пресс-службы ведомства, станция "Буковель-АД" работала на подконтрольной Киеву территории в районе населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое. Таким образом силовики пытались подавить сигналы управления беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Эти факты подтверждаются отчетом СММ от 22 мая, добавил представитель пресс-службы."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — подчеркнул он.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики применяют средства РЭБ, чтобы помешать беспилотникам СММ ОБСЕ и скрыть размещение у линии соприкосновения вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, вступившие в силу в июле прошлого года, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и применения беспилотников, за исключением аппаратов миссии ОБСЕ. В последнее время напряженность в зоне конфликта усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20210522/postanovka-1733481061.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире